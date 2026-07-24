به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مرتضی الهیاری مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری در نشست هماهنگی برگزاری مراسم اربعین حسینی با تشریح جزئیات طرح جابهجایی زائران اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشاندهنده افزایش ۵ درصدی تقاضای زائران برای استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در سفرهای اربعین حسینی سال جاری است. بررسی روند جابهجاییها نشان میدهد در دور رفت سفرها، بیشترین زائران از استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، قم، خوزستان، کرمان و البرز به مرزهای اربعینی کشور اعزام میشوند و به همین منظور، پیشفروش بلیت سفرهای بازگشت نیز برای این استانهای پرتقاضا انجام خواهد شد.
نیاز به تأمین ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای موج بازگشت
وی با اشاره به مشارکت ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی در طرح سفرهای اربعین حسینی امسال افزود: برای ارائه خدمات بهینه به زائران، برنامهریزی جهت افزایش سفرهای این ناوگان در دستور کار قرار دارد. با این حال، ارزیابیها نشان میدهد برای بازه زمانی پنج روزه اوج سفرهای بازگشت زائران به سمت مبادی اولیه، به تأمین ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز است که برای تحقق این امر، حداکثر ظرفیت فروش بلیت ناوگان حملونقل عمومی اختصاص مییابد.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری به تدابیر اتخاذشده برای جبران کمبود ناوگان اشاره و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت ناوگان دارای پلاک مناطق آزاد برای جابهجایی زائران و همچنین بهکارگیری ناوگان مینیبوس و سواری کرایه در مسیرهای کوتاه، از جمله تمهیداتی است که برای تسهیل عملیات جابهجایی در نظر گرفته شده است.
نوبتدهی با کیوآر کد در پایانه برکت
الهیاری درباره راهحلهای فناورانه جهت روانسازی ترددها گفت: سامانه نوبتدهی ناوگان اتوبوسی در پایانه شهید رئیسی (برکت) مستقر خواهد شد تا همزمان با ورود ناوگان به پایانه، اطلاعات راننده، پلاک و استان اعزامکننده ثبت شده و محل دقیق استقرار اتوبوس از طریق کیوآر کد (QR CODE) در اختیار راننده قرار گیرد. علاوه بر این، اقداماتی نظیر تسریع در ثبت اطلاعات مسافران در سند حمل با هدف کاهش معطلی زائران و تسهیل فرآیند جابهجایی آنان در دستور کار است.
تامین سوخت اضطراری و نظارت بر نرخ بلیت
وی در پایان خاطرنشان کرد: تعیین جایگاههای سوخت اضطراری برای ناوگان و برپایی میز ارتباطات مردمی و نظارت بر نحوه فروش بلیت در پایانههای مسافری با توجه به تعیین نرخ مصوب بلیت سفرهای اربعینی، از دیگر اقداماتی است که جهت پاسخگویی سریع به درخواستها و شکایات احتمالی مسافران اجرایی میشود.
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