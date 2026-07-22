امام جمعه دشتی: حفظ کرامت مددجویان بهزیستی، تقویت سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهزیستی در خدمت‌رسانی به معلولان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و خانواده‌های آسیب‌دیده، اظهار کرد: خدمت در مجموعه بهزیستی از شریف‌ترین و ارزشمندترین خدمات اجتماعی است؛ زیرا مخاطبان این سازمان، انسان‌هایی هستند که بیش از دیگران به محبت، حمایت و حفظ کرامت نیاز دارند.

وی افزود: هر قدمی که برای گره‌گشایی از مشکلات جامعه هدف بهزیستی برداشته می‌شود، مصداقی از خدمت به بندگان خدا و ذخیره‌ای ماندگار برای آخرت است. در فرهنگ اسلامی، خدمت به نیازمندان عبادتی بزرگ و جلوه‌ای از رحمت الهی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام زاهددوست با اشاره به جایگاه مهم این سازمان خاطرنشان کرد: هر اندازه بتوانیم کرامت جامعه هدف بهزیستی را حفظ کنیم، به همان میزان سرمایه اجتماعی و همبستگی جامعه تقویت خواهد شد. سازمان بهزیستی در خط مقدم کاهش آسیب‌های اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر قرار دارد و تقویت این مجموعه، سرمایه‌گذاری برای امنیت، آرامش و سلامت اجتماعی جامعه است.

توسعه خدمات تخصصی

امام جمعه شهرستان دشتی در ادامه، توسعه خدمات تخصصی توانبخشی از جمله کاردرمانی، گفتاردرمانی و سایر خدمات مرتبط در شهرستان را از مطالبات مهم مردم دانست و خواستار تقویت این خدمات شد تا خانواده‌ها برای دریافت خدمات تخصصی ناچار به مراجعه به مرکز استان نباشند.

وی همچنین بر افزایش سهم شهرستان دشتی از تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی برای جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد و گفت: اشتغال پایدار، مهم‌ترین مسیر توانمندسازی معلولان و زنان سرپرست خانوار و زمینه‌ساز استقلال اقتصادی آنان است.

استقرار تیم‌های مشاوره سیار

حجت‌الاسلام والمسلمین زاهددوست افزایش سهمیه تجهیزات کمک‌توانبخشی شامل ویلچر، سمعک، واکر و سایر تجهیزات مورد نیاز و تسریع در روند تأمین و توزیع این اقلام را از دیگر مطالبات شهرستان عنوان کرد.

وی در پایان، گسترش خدمات مشاوره و پیشگیری از طریق استقرار تیم‌های مشاوره سیار در بخش‌ها و روستاهای شهرستان و برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌های زندگی، پیشگیری از اعتیاد و تحکیم خانواده را از نیازهای مهم شهرستان برشمرد و خواستار توجه ویژه اداره‌کل بهزیستی استان به این مطالبات شد.

مهرناز اسکندری مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ضمن قدردانی از حمایت‌ها، همراهی‌ها و توجه ویژه امام جمعه شهرستان دشتی نسبت به مأموریت‌ها و برنامه‌های بهزیستی، با ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه‌های این سازمان، آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از خانواده‌های نیازمند، توانمندسازی مددجویان، خدمات‌رسانی به افراد دارای معلولیت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توسعه خدمات تخصصی را تشریح کرد.