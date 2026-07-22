افزایش تسهیلات اشتغال و مسکن مددجویان بهزیستی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه آبشناس ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تحقق فراتر از تعهدات این نهاد در حوزه اشتغال مددجویان خبر داد و گفت: توانمندسازی اقتصادی، توسعه خدمات مسکن و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف، سه محور اصلی برنامههای بهزیستی در استان است.
وی افزود: سال گذشته تعهد سازمان بهزیستی گلستان ایجاد اشتغال برای ۷۵۱ نفر بود، اما با اجرای طرحهای خوداشتغالی و پرداخت تسهیلات حمایتی، برای ۹۴۱ مددجو فرصت شغلی ایجاد شد.
وی افزود: برای اجرای این طرحها بیش از دو هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و سرمایهگذاری اختصاص یافت که هدف اصلی آن، توانمندسازی اقتصادی مددجویان و فراهم کردن زمینه استقلال مالی آنان است.
مدیرکل بهزیستی گلستان از افزایش تسهیلات اشتغال در سال جاری خبر داد و گفت: سقف تسهیلات اشتغال برای هر مددجو از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و بر همین اساس، ایجاد یک هزار فرصت شغلی برای مددجویان گلستانی در سال ۱۴۰۵ هدفگذاری شده است.
آبشناس در ادامه به اقدامات حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۴۴۵ واحد مسکونی ویژه جامعه هدف تکمیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: تعهد امسال بهزیستی گلستان، تأمین ۴۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان است که با استفاده از کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه بانکی اجرا میشود.
به گفته وی، میزان حمایتهای مالی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته؛ بهگونهای که برای هر واحد مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به گستره خدمات این سازمان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ هزار فرد دارای معلولیت و پنج هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند و با احتساب اعضای خانوادههای آنان، حدود ۲۵۰ هزار نفر از خدمات این سازمان بهرهمند میشوند.
آبشناس ادامه داد: خدمات تخصصی از جمله کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و سایر خدمات توانبخشی بهصورت رایگان به جامعه هدف ارائه میشود و در حوزه سلامت روان نیز مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهصورت شبانهروزی خدمات روانشناسی رایگان به شهروندان ارائه میکند.
وی همچنین از آمادگی اورژانس اجتماعی ۱۲۳ برای مداخله در آسیبهای اجتماعی و حمایت از افراد در معرض آسیب خبر داد و گفت: این خدمات بهصورت شبانهروزی در سراسر استان در دسترس مردم است.
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