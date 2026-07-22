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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

افزایش تسهیلات اشتغال و مسکن مددجویان بهزیستی در گلستان

افزایش تسهیلات اشتغال و مسکن مددجویان بهزیستی در گلستان

گرگان-مدیرکل بهزیستی گلستان از رشد تسهیلات اشتغال و حمایت‌های مسکن خبر داد و گفت: امسال ایجاد هزار شغل و تأمین ۴۰۰ واحد مسکونی برای جامعه هدف در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدسیه آبشناس ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تحقق فراتر از تعهدات این نهاد در حوزه اشتغال مددجویان خبر داد و گفت: توانمندسازی اقتصادی، توسعه خدمات مسکن و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف، سه محور اصلی برنامه‌های بهزیستی در استان است.

وی افزود: سال گذشته تعهد سازمان بهزیستی گلستان ایجاد اشتغال برای ۷۵۱ نفر بود، اما با اجرای طرح‌های خوداشتغالی و پرداخت تسهیلات حمایتی، برای ۹۴۱ مددجو فرصت شغلی ایجاد شد.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از دو هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و سرمایه‌گذاری اختصاص یافت که هدف اصلی آن، توانمندسازی اقتصادی مددجویان و فراهم کردن زمینه استقلال مالی آنان است.

مدیرکل بهزیستی گلستان از افزایش تسهیلات اشتغال در سال جاری خبر داد و گفت: سقف تسهیلات اشتغال برای هر مددجو از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و بر همین اساس، ایجاد یک هزار فرصت شغلی برای مددجویان گلستانی در سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده است.

آبشناس در ادامه به اقدامات حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۴۴۵ واحد مسکونی ویژه جامعه هدف تکمیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعهد امسال بهزیستی گلستان، تأمین ۴۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان است که با استفاده از کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی اجرا می‌شود.

به گفته وی، میزان حمایت‌های مالی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای که برای هر واحد مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بهزیستی گلستان با اشاره به گستره خدمات این سازمان اظهار کرد: در حال حاضر ۶۰ هزار فرد دارای معلولیت و پنج هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارند و با احتساب اعضای خانواده‌های آنان، حدود ۲۵۰ هزار نفر از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند.

آبشناس ادامه داد: خدمات تخصصی از جمله کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و سایر خدمات توانبخشی به‌صورت رایگان به جامعه هدف ارائه می‌شود و در حوزه سلامت روان نیز مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی خدمات روان‌شناسی رایگان به شهروندان ارائه می‌کند.

وی همچنین از آمادگی اورژانس اجتماعی ۱۲۳ برای مداخله در آسیب‌های اجتماعی و حمایت از افراد در معرض آسیب خبر داد و گفت: این خدمات به‌صورت شبانه‌روزی در سراسر استان در دسترس مردم است.

کد مطلب 6896061

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