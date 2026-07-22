فرهنگ:پذیرش نقد منصفانه نشانه تواضع و تقوای سیاسی امام جمعه است

حجت‌الاسلام علیرضا فرهنگ در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت ۵ مرداد، روز نماز جمعه، ضمن تبیین وظایف و ویژگی‌های یک امام جمعه موفق، ارتباط مؤثر با اقشار مختلف مردم را ضروری دانست و اظهار کرد: امام جمعه با طیف گسترده‌ای از جامعه از جمله جوانان، دانشجویان، بازاریان، کارگران، فرهنگیان، مسئولان و خانواده‌ها در ارتباط مستقیم است؛ بنابراین باید رفتار، گفتار و نحوه برخورد او به‌گونه‌ای باشد که همه این اقشار نسبت به جایگاه امامت جمعه احساس اعتماد، آرامش و اطمینان داشته باشند و این جایگاه را مأمن و پناهگاه خود بدانند.

وی مدیریت خشم و کنترل احساسات را از مهم‌ترین جلوه‌های تقوا در برخورد با مراجعان دانست و افزود: ممکن است یکی از مراجعان مطالبه‌ای داشته باشد، حتی اگر آن مطالبه از نظر قانونی یا شرعی صحیح نباشد، امام جمعه باید با تقوای لازم، سعه‌صدر، آرامش و متانت به سخنان او گوش دهد. امام جمعه نباید از مسیر منطق، عدالت و انصاف خارج شود و لازم است با حفظ احترام، پاسخ مناسب و منطقی ارائه دهد.

نقدپذیری و سعه‌صدر، راهکار تقویت اعتماد عمومی است

حجت‌الاسلام فرهنگ با اشاره به اینکه نقد و انتقاد از امام جمعه، موضوعی است که تمامی ائمه جمعه با آن روبه‌رو هستند و این مسئله در جایگاه‌های مدیریتی امری طبیعی تلقی می‌شود، گفت: هیچ فردی از نقد بی‌نیاز نیست و کسانی که در جایگاه‌های مهم مسئولیتی قرار دارند، باید ظرفیت شنیدن دیدگاه‌های مختلف را داشته باشند. امام جمعه نباید در برابر نقدها از کوره در برود یا تصور کند که جایگاه او مانع از نقد شدن است.

وی با تأکید بر اینکه پذیرش نقد نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه‌ای از روحیه تقوا، تواضع و توجه به اصلاح امور است، افزود: لازم است امام جمعه در مواجهه با نقدها تقوای لازم را رعایت کند و با سعه‌صدر به سخنان منتقدان گوش فرا دهد. برخی نقدها دقیق و دلسوزانه است و برخی دیگر ممکن است بر اساس برداشت‌های شخصی باشد، اما واکنش امام جمعه باید همواره اخلاق‌مدارانه و به دور از رفتارهای احساسی باشد. حتی بهتر است ائمه جمعه خود را در معرض نقد قرار دهند و از نخبگان و فعالان فرهنگی بخواهند دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند تا نقاط قوت تقویت و کاستی‌ها زودتر شناسایی شود.

مسئولان باید در نقد عملکردها انصاف و عدالت را رعایت کنند

امام جمعه آران و بیدگل با بیان اینکه ارتباط نزدیک و صمیمی میان امام جمعه و مردم، عامل اصلی افزایش اعتماد عمومی است، تصریح کرد: امام جمعه در خطبه‌ها، دیدارها و ارتباط با مدیران باید همواره انصاف، عدالت و رعایت حقوق افراد را مورد توجه قرار دهد. تقوای سیاسی به این معناست که فرد در موضع‌گیری‌ها و قضاوت‌ها از مسیر عدالت خارج نشود. امام جمعه نباید در ارتباط با مسئولان دچار افراط یا تفریط شود؛ نه اینکه نسبت به عملکردها بی‌تفاوت باشد و نه اینکه بدون رعایت انصاف تنها به بیان نقاط ضعف بپردازد.

وی افزود: اگر در خطبه‌ها مسئولی مورد نقد قرار می‌گیرد، باید در کنار بیان نقاط ضعف، خدمات و اقدامات مثبت نیز مطرح شود؛ چراکه عدالت اقتضا می‌کند فرصت توضیح برای مسئول مربوطه محفوظ باشد. این نوع مطالبه‌گری صحیح و رعایت عدالت، موجب اعتماد بیشتر مردم به تریبون نماز جمعه می‌شود.

حجت‌الاسلام فرهنگ با تأکید بر اینکه تقوا باید در همه ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی نمود داشته باشد، گفت: جامعه‌ای که واقعیت‌های خود را بشناسد به خودباوری می‌رسد. توانمندی کشور در بازسازی زیرساخت‌ها پس از آسیب‌ها و حملات دشمن، نمونه‌ای روشن از این خودباوری و تکیه بر دانش متخصصان داخلی است. همان‌گونه که رهبر شهید در دوران مسئولیت خود بر تبیین واقعیت‌ها، بیان نقاط قوت و روشنگری تأکید داشتند، امروز نیز ائمه جمعه باید با تبیین مبانی انقلاب اسلامی، مطالبه‌گری صحیح و مقابله با شبهات، در مسیر تقویت امید، آگاهی و اعتماد مردم گام بردارند.