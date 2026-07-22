به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز، در نشست تشریح برنامههای حوزه بانوان با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران و جمعی از بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی شهرستان، بر نقش مؤثر بانوان در توسعه پیشوا تأکید کرد.
وی که رئیس شورای اداری پیشوا است، اظهار کرد: بانوان صرفاً در جایگاههای حمایتی تعریف نمیشوند، بلکه سرمایههای راهبردی و از موتورهای محرک توسعه شهرستان به شمار میروند و از حضور مؤثر آنان در عرصههای مدیریتی، اجرایی، فرهنگی و اجتماعی حمایت میکنیم.
دانشآموز افزود: تخصص، تعهد، خلاقیت و توانمندی بانوان میتواند زمینهساز تحول در نظام خدمترسانی باشد و تجربه نشان داده است هر جا از ظرفیت آنان در فرآیندهای تصمیمسازی استفاده شده، بهرهوری و کیفیت خدمات افزایش یافته است.
فرماندار پیشوا با تأکید بر رویکرد شایستهسالاری در مدیریت شهرستان، تصریح کرد: فراهم کردن زمینه نقشآفرینی بانوان متخصص و توانمند در مسئولیتهای مختلف، از اولویتهای فرمانداری برای تحقق توسعه متوازن شهرستان است.
این نشست با حضور معصومه رضایی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران، معاون سیاسی فرماندار، امام جمعه موقت، سرپرست شهرداری و جمعی از بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی شهرستان پیشوا برگزار شد.
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