به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط دو کوهنورد در محدوده یخچال خرسان واقع در منطقه علم‌کوه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر مازندران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر شهرستان کلاردشت با هماهنگی مرکز کنترل عملیات به محل حادثه اعزام شدند و پس از دسترسی به مصدومان، اقدامات ارزیابی، تثبیت وضعیت و امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با بیان اینکه عملیات انتقال مصدومان در مسیرهای فنی و صعب‌العبور منطقه انجام شد، تصریح کرد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، هر دو مصدوم را با رعایت اصول تخصصی امداد کوهستان به پایین‌دست منتقل کردند.

فخاری گفت: در این حادثه یک بانوی ۴۳ ساله از ناحیه پهلو و دست راست و یک مرد ۳۸ ساله از ناحیه لگن، پای راست و پهلوی چپ دچار مصدومیت شدند که پس از تثبیت شرایط جسمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان قائم کلاردشت انتقال یافتند.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در صعودهای تابستانی، از کوهنوردان خواست پیش از عزیمت به مناطق مرتفع، ضمن بررسی شرایط جوی، تجهیزات استاندارد و کامل به همراه داشته باشند و برنامه صعود خود را به مراجع ذی‌ربط و همراهان اطلاع دهند.