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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

کشف آب‌انبار صفوی در خیابان آپادانای اصفهان؛ حفاری‌های عمرانی متوقف شد

کشف آب‌انبار صفوی در خیابان آپادانای اصفهان؛ حفاری‌های عمرانی متوقف شد

اصفهان- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از کشف یک آب‌انبار تاریخی مربوط به دوره صفویه در جریان عملیات حفاری شرکت آب و فاضلاب در خیابان آپادانای اصفهان خبر داد.

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان حفاری‌هایی که شرکت آب و فاضلاب در خیابان آپادانای اول اصفهان انجام می‌داد، کارشناسان به محدوده‌ای تاریخی برخورد کردند که پس از حضور باستان‌شناسان و بررسی‌های اولیه مشخص شد بقایای یک آب‌انبار قدیمی مربوط به دوره صفویه در این محدوده وجود دارد.

کشف آب‌انبار صفوی در خیابان آپادانای اصفهان؛ حفاری‌های عمرانی متوقف شد

وی افزود: پس از شناسایی این اثر تاریخی، کارشناسان اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان در محل حضور یافتند و عملیات حفاری در محدوده کشف اثر متوقف شد تا بررسی‌های دقیق‌تر، مستندسازی و مطالعات تخصصی درباره این سازه تاریخی انجام شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به موقعیت خاص این کشف تاریخی تصریح کرد: این آب‌انبار در عمق حدود هفت متری از سطح فعلی خیابان آپادانا قرار گرفته و یکی از مهم‌ترین موضوعات در مرحله کنونی، بررسی شرایط حفاظتی اثر و نحوه مدیریت آن با توجه به قرار گرفتن در یکی از معابر اصلی و پرتردد شهر اصفهان است.

کشف آب‌انبار صفوی در خیابان آپادانای اصفهان؛ حفاری‌های عمرانی متوقف شد

کرم‌زاده ادامه داد: این سازه تاریخی در بخش مرکزی خیابان آپادانا قرار دارد و با توجه به اینکه در اطراف آن ساخت‌وسازهای شهری انجام شده است، باید پس از تکمیل مستندنگاری‌های اولیه، بررسی‌های لازم با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری اصفهان درباره چگونگی حفاظت و ساماندهی این اثر انجام شود.

وی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی درباره قدمت دقیق و ویژگی‌های معماری این آب‌انبار ادامه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر اولویت اصلی، تکمیل مطالعات میدانی و مستندسازی اثر است و پس از جمع‌بندی نتایج کارشناسی، درباره اقدامات حفاظتی و نحوه برخورد با این کشف تاریخی تصمیم‌گیری خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خاطرنشان کرد: کشف آثار تاریخی در جریان پروژه‌های عمرانی شهری موضوعی است که ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های متولی میراث فرهنگی را نشان می‌دهد تا ضمن اجرای طرح‌های توسعه‌ای، امکان حفاظت از لایه‌های تاریخی شهر اصفهان نیز فراهم شود.

کشف آب‌انبار صفوی در خیابان آپادانای اصفهان؛ حفاری‌های عمرانی متوقف شد

وی گفت: خیابان‌های امروزی اصفهان در بسیاری از نقاط بر روی لایه‌های تاریخی شهر شکل گرفته‌اند و کشف این آب‌انبار صفوی بار دیگر اهمیت مطالعات باستان‌شناسی پیش از اجرای عملیات عمرانی در محدوده‌های تاریخی و ارزشمند شهر را مورد تأکید قرار می‌دهد.

کد مطلب 6895911

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    نظرات

    • غلامرضا IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      6 3
      پاسخ
      آنچه که در تصویر دیده میشود، به قنات شبیه است تا آب انبار.

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