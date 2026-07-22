اسدی: «هادی چوپان» نماد خودساختگی، اصالت و عشق به وطن است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد حسن اسدی ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از سردیس و نام‌گذاری بخشی از بلوار طلاییه شیراز به نام «قهرمان هادی چوپان»، با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران، خدمت‌رسانی به مردم را مهم‌ترین رویکرد مدیریت شهری در مسیر تقویت انسجام اجتماعی و مقابله با توطئه‌های دشمنان عنوان کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور ادامه داد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، همدلی و روحیه ایستادگی، همواره در برابر تهدیدها مقاومت کرده و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

شهردار شیراز افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، وظیفه اصلی مجموعه مدیریت شهری، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای افزایش امید و وحدت در جامعه است و این مسیر بهترین راه برای خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان خواهد بود.

اسدی در ادامه با اشاره به جایگاه هادی چوپان در ورزش جهان، گفت: این قهرمان ملی تنها یک ورزشکار موفق نیست، بلکه نمادی از اصالت، تواضع، خودباوری و عشق به وطن است.

وی با بیان اینکه هادی چوپان با وجود برخورداری از فرصت‌های مختلف در خارج از کشور، ماندن در ایران و زندگی در کنار مردم را انتخاب کرده است، تصریح کرد: این انتخاب نشان‌دهنده عشق به خاک، پرچم و هویت ایرانی است و همین ویژگی، او را به الگویی ارزشمند برای جوانان تبدیل کرده است.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: هادی چوپان نمونه‌ای از رسیدن به قله موفقیت بدون میان‌بر است؛ قهرمانی که حاصل سال‌ها تلاش، نظم، اراده و پشتکار او بوده و می‌تواند مسیر موفقیت را به نسل‌های آینده نشان دهد.

اسدی همچنین از برنامه‌ریزی برای مستندسازی مسیر زندگی و موفقیت این قهرمان جهانی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تجربه و مسیر پرافتخار هادی چوپان برای نسل‌های آینده نیز به عنوان یک الگوی موفقیت ثبت و ماندگار شود.

شهردار شیراز با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه ورزش، توسعه زیرساخت‌های ورزشی را از اولویت‌های شهرداری شیراز دانست و تصریح کرد: احداث بزرگ‌ترین باشگاه ورزش‌های باستانی، تکمیل ۱۰ سالن ورزشی و حمایت از برگزاری رویدادهای ورزشی محلی با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوانان از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.

لازم به ذکر است در این مراسم بخشی از بلوار طلاییه حدفاصل تقاطع مهندسین تا تقاطع بلوار شهید پوربهمن، بر اساس پیشنهاد کمیته نام‌گذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر شیراز و مصوبه جلسه صحن علنی شورای شهر، به نام «قهرمان هادی چوپان» نام‌گذاری و از سردیس این ورزشکار شیرازی رونمایی شد.