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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

اسدی: «هادی چوپان» نماد خودساختگی، اصالت و عشق به وطن است

اسدی: «هادی چوپان» نماد خودساختگی، اصالت و عشق به وطن است

شیراز-شهردار شیراز با تأکید بر اینکه هادی چوپان نماد خودساختگی، اصالت و میهن‌پرستی است، گفت:انتخاب ماندن در وطن و حفظ پیوند با مردم، این قهرمان جهانی را به الگویی برای جوانان تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد حسن اسدی ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از سردیس و نام‌گذاری بخشی از بلوار طلاییه شیراز به نام «قهرمان هادی چوپان»، با گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران، خدمت‌رسانی به مردم را مهم‌ترین رویکرد مدیریت شهری در مسیر تقویت انسجام اجتماعی و مقابله با توطئه‌های دشمنان عنوان کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور ادامه داد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، همدلی و روحیه ایستادگی، همواره در برابر تهدیدها مقاومت کرده و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

شهردار شیراز افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، وظیفه اصلی مجموعه مدیریت شهری، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای افزایش امید و وحدت در جامعه است و این مسیر بهترین راه برای خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان خواهد بود.

اسدی در ادامه با اشاره به جایگاه هادی چوپان در ورزش جهان، گفت: این قهرمان ملی تنها یک ورزشکار موفق نیست، بلکه نمادی از اصالت، تواضع، خودباوری و عشق به وطن است.

وی با بیان اینکه هادی چوپان با وجود برخورداری از فرصت‌های مختلف در خارج از کشور، ماندن در ایران و زندگی در کنار مردم را انتخاب کرده است، تصریح کرد: این انتخاب نشان‌دهنده عشق به خاک، پرچم و هویت ایرانی است و همین ویژگی، او را به الگویی ارزشمند برای جوانان تبدیل کرده است.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: هادی چوپان نمونه‌ای از رسیدن به قله موفقیت بدون میان‌بر است؛ قهرمانی که حاصل سال‌ها تلاش، نظم، اراده و پشتکار او بوده و می‌تواند مسیر موفقیت را به نسل‌های آینده نشان دهد.

اسدی همچنین از برنامه‌ریزی برای مستندسازی مسیر زندگی و موفقیت این قهرمان جهانی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تجربه و مسیر پرافتخار هادی چوپان برای نسل‌های آینده نیز به عنوان یک الگوی موفقیت ثبت و ماندگار شود.

شهردار شیراز با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه ورزش، توسعه زیرساخت‌های ورزشی را از اولویت‌های شهرداری شیراز دانست و تصریح کرد: احداث بزرگ‌ترین باشگاه ورزش‌های باستانی، تکمیل ۱۰ سالن ورزشی و حمایت از برگزاری رویدادهای ورزشی محلی با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوانان از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.

اسدی: «هادی چوپان» نماد خودساختگی، اصالت و عشق به وطن است

لازم به ذکر است در این مراسم بخشی از بلوار طلاییه حدفاصل تقاطع مهندسین تا تقاطع بلوار شهید پوربهمن، بر اساس پیشنهاد کمیته نام‌گذاری معابر و اماکن عمومی شورای اسلامی شهر شیراز و مصوبه جلسه صحن علنی شورای شهر، به نام «قهرمان هادی چوپان» نام‌گذاری و از سردیس این ورزشکار شیرازی رونمایی شد.

کد مطلب 6895917

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