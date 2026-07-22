به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره، تمرکز اصلی همایش بر یکی از مباحث بنیادین و چالش‌برانگیز کلام و فلسفه، یعنی «فاعلیت الهی» قرار گرفته است.

موضوع فاعلیت الهی که پیوندی عمیق با مباحث هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی در ادیان توحیدی دارد، در این همایش از منظر تمدنی، تاریخی و روش‌شناختی مورد مداقه قرار خواهد گرفت. برگزارکنندگان این رویداد علمی با هدف گردآوری آراء و نظریات برجسته، خواهان آنند که افق‌های تازه‌ای در تبیین نسبت میان خداوند و جهان در دنیای معاصر گشوده شود.

بر اساس فراخوان منتشر شده، محورهای اصلی این همایش شامل موارد زیر است، اما پژوهشگران مجازند فراتر از این عناوین نیز به موضوع بپردازند:

فاعلیت الهی در تاریخ اندیشه و ادیان

معناشناسی افعال الهی

هستی‌شناسی فاعلیت الهی

معرفت‌شناسی فاعلیت الهی

روش‌شناسی فاعلیت الهی

نظریه‌های رقیب فاعلیت الهی

مهلت نهایی برای ارسال چکیده مقالات تا پایان وقت اداری ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است. ارزیابی علمی چکیده‌ها توسط کمیته داوران انجام شده و نتایج پذیرش در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۵ به اطلاع شرکت‌کنندگان خواهد رسید.

زمان برگزاری این همایش بین‌المللی ۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خواهد بود. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و آگاهی از شرایط ثبت‌نام و ارسال مقالات می‌توانند به وب‌سایت انجمن فلسفه دین ایران به نشانی iaphilor.org مراجعه کنند.