به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه راهبری مساجد استان با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مسجد و حضور روحانیون در مساجد گفت: مسجد رفتن نشانه ایمان انسان است و باید حضور در مسجد به‌عنوان یک فرصت الهی و زمینه‌ای برای کسب ثواب و خدمت به مردم تبیین و فرهنگ‌سازی شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مسجد اظهار کرد: یکی از نشانه‌های ایمان انسان این است که بداند هرچه برای آخرت انجام می‌دهد، دارای آثار و برکات فراوانی است و حضور در مسجد و اقامه نماز جماعت نیز از همین امور ارزشمند است.

وی با بیان اینکه حضور در مسجد، هم برای فرد و هم برای جامعه دارای برکات فراوان است، افزود: باید برای طلاب و روحانیون تبیین شود که حضور در مسجد تنها یک وظیفه نیست، بلکه یک فرصت الهی برای خدمت، هدایت مردم و کسب خیرات و برکات است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به سیره علمای بزرگ گفت: علمای بزرگی همچون مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آیت‌الله اراکی با وجود سن بالا و شرایط جسمانی، اهتمام ویژه‌ای به حضور در مسجد و اقامه نماز جماعت داشتند و این سیره باید برای نسل جدید روحانیون تبیین شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت مسجدمحور شدن فعالیت‌های روحانیون خاطرنشان کرد: روحانی مسجد باید محور فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی مسجد باشد و مسجد نیز باید روحانی‌محور اداره شود. روحانی مسجد صرفاً امام جماعت یا منبری نیست، بلکه محور هدایت و فعالیت‌های فرهنگی مسجد است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت حضور روحانیون در مساجد گفت: باید شرایطی فراهم شود که روحانیون، حضور در مسجد را یک فرصت ارزشمند بدانند و با ایمان و انگیزه در این عرصه خدمت کنند. اگر حضور روحانیون در مساجد به یک فرهنگ تبدیل شود، این حرکت گسترش پیدا می‌کند و زمینه برای حضور بیشتر طلاب و روحانیون در مساجد فراهم خواهد شد.

ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت فعالیت‌های تبلیغی مساجد

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت فعالیت‌های تبلیغی مساجد تأکید کرد و افزود: باید جلسات و دوره‌هایی برای روحانیون برگزار شود و ارزش و جایگاه مسجد برای آنان تبیین شود. همچنین لازم است از عالمان و روحانیون بزرگ برای تبیین اهمیت مسجد و نماز جماعت استفاده شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین بر ضرورت افزایش حضور روحانیون در مساجد تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود مساجد در استان از حضور دو یا سه روحانی برخوردار باشند تا زمینه برای فعالیت‌های گسترده‌تر فرهنگی، تربیتی و تبلیغی و همچنین پرورش طلاب توانمند فراهم شود.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت و آرامش روحانیون در مساجد اهمیت فراوانی دارد، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که روحانی مسجد بتواند با آرامش و امنیت به فعالیت‌های خود ادامه دهد و در هدایت، جذب و تربیت مردم نقش مؤثر داشته باشد.

ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از اعتبارات حوزه

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از اعتبارات حوزه تبلیغ و مساجد تأکید کرد و گفت: اعتبارات باید بر اساس برنامه‌های مشخص و مصوب هزینه شود و در این زمینه نباید از هزینه‌کرد برای اجرای برنامه‌های مؤثر و مورد نیاز استان هراس داشت.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه اجرای برنامه‌های قوی و مؤثر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است، خاطرنشان کرد: در استان بوشهر ظرفیت و منابع لازم برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی وجود دارد، اما باید برنامه‌های قوی تدوین و به‌درستی اجرا شود.

وی بر ضرورت نظارت دقیق بر روند اجرای برنامه‌ها و هزینه‌کرد اعتبارات نیز تأکید کرد و افزود: کمیته‌های تخصصی باید بر اساس برنامه‌های مصوب فعالیت کنند و منابع مالی در مسیر اهداف تعیین‌شده و برای تقویت فعالیت‌های تبلیغی، توانمندسازی، امور عمرانی و تکریم ائمه جماعات هزینه شود.