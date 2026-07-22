کلاهبرداری با ترفند پشتیبانی کارتخوان در اردستان

سرهنگ حجتاله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا شهرستان اردستان و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بانکی وی، موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسیهای فنی و اقدامات تخصصی دریافتند متهم با برقراری تماس تلفنی با مالباخته و معرفی دروغین خود بهعنوان پشتیبان دستگاه کارتخوان، با ادعای رفع اختلالات بانکی، شاکی را فریب داده و اطلاعات حساب و کدهای ورود به همراهبانک وی را دریافت کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: متهم پس از دستیابی به اطلاعات بانکی شاکی، اقدام به انجام خریدهای اینترنتی از حساب وی کرده بود که با اقدام بهموقع و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، وجوه برداشتشده پیش از خروج از چرخه بانکی توقیف و پس از هماهنگی قضائی به حساب شاکی بازگردانده شد.
سرهنگ بهامین با اشاره به شناسایی متهم و معرفی وی به مرجع قضائی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری یا برداشت غیرمجاز اینترنتی، در کوتاهترین زمان ممکن موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.
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