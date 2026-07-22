به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در محل استانداری با اشاره به اهمیت انسجام میان دستگاههای اجرایی در مقابله با آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: موفقیت برنامههای پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر مستلزم همکاری مستمر دستگاههای مسئول، اطلاعرسانی دقیق و اجرای کامل مصوبات و دستورالعملهای ابلاغی است.
وی با اشاره به ابلاغ آییننامه اجرایی کشت شقایق دارویی برای تولید مواد اولیه دارویی، این اقدام را برنامهای جدید در کشور دانست و افزود: اجرای این طرح نیازمند برنامهریزی دقیق، تعیین وظایف دستگاههای مسئول، مشخص شدن ضوابط کشت، برداشت و نظارت بر روند اجرا است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین بر تداوم اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با کشت مواد مخدر تأکید کرد و گفت: فرمانداریها، بخشداریها، دهیاریها، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، فراجا و سایر دستگاههای مرتبط باید با حساسیت بیشتری نسبت به شناسایی و جلوگیری از کشت مواد مخدر اقدام کرده و موارد مشکوک را در سریعترین زمان ممکن گزارش دهند.
اقابراری با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه درمان و نگهداری معتادان، از جمله کمبود برخی داروهای درمانی و نواقص سامانههای مرتبط، تصریح کرد: این مسائل باید از طریق مراجع ملی پیگیری شود تا روند درمان و ساماندهی مددجویان دچار وقفه نشود.
وی اضافه کرد: تقویت ظرفیت مراکز ماده ۱۶، توسعه امکانات تخصصی، تجهیز تیمهای غربالگری و تأمین تجهیزات مورد نیاز با همکاری دستگاههای ذیربط مورد تأکید است.
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