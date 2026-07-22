به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نعمت‌نژاد اظهار کرد: حفاظت و صیانت از رودخانه‌ها از وظایف اصلی این شرکت است و در این مسیر با متصرفان برخورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: از سال ۱۳۹۰ موضوع برخورد جدی با متصرفان در راستای صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها در دستور قرار گرفت و تاکنون در مجموع چهار هزار و ۸۹۲ هکتار رفع تصرف انجام شده است.

وی ادامه داد: در شهر مشهد نیز امسال تاکنون ۲۲ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف و بازگشایی شده است.

نعمت‌نژاد عنوان کرد: حجم آب تجدیدپذیر در استان سالانه حدود ۲ هزار و ۵۴۸ میلیون متر مکعب است که سه هزار و ۹۴۱ میلیون متر مکعب از این میزان را آبهای سطحی و مابقی منابع زیرزمینی تشکیل می‌دهد و میزان کسری درازمدت مخزن آبهای زیرزمینی در استان حدود یک میلیارد متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تاکید کرد: خشکسالی های پیاپی و برداشت‌های بی‌رویه باعث فقیرتر شدن مخازن زیرزمینی و سطحی شده است از این‌رو استفاده از انشعابات غیرمجاز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و با متخلفان در این حوزه نیز برخورد می‌شود.