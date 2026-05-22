۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

سیل راه ارتباطی ۱۰ روستای گردشگری کلات را مسدود کرد

مشهد- فرماندار کلات گفت: بارش شدید باران باعث قطع راه ارتباطی ۱۰ روستای گردشگری کلات شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لشگری اظهار کرد: محور روستاهای مومن آباد، ژرف،چهچه و قره تیکان مسدود شده و در محور مشهد به کلات رسوب در بستر جاده وجود دارد.

فرماندار کلات بیان کرد: دو خودرو در روستای ژرف طعمه سیل شده که افراد محلی خودروهای بدون سرنشین را از آب گرفته اند.

وی افزود: سه خودرو بدون سرنشین که در بستر رودخانه کالشور پارک شده بودند طمعه سیل شد.

لشگری گفت: بارش باران شدید به دلیل شیب تند ارتفاعات باعث شده تا رسوبات به بستر جاده منتقل شده و اعلام ریزش کوه صحت ندارد.

فرماندار کلات افزود: انتقال رسوبات به سطح جاده در مسیر مشهد به کلات باعث ایجاد ترافیک سنگین و توقف گردشگران شده است.

