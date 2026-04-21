دره چهلمیر و ارغوان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صادقی اظهار کرد: با توجه به اعلام هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر بارشهای رگباری شدید، وزش باد تند و احتمال وقوع سیلاب در ارتفاعات شهرستان درگز، تصمیم بر آن شد که تفرجگاه دره چهلمیر در روز سهشنبه اول اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تعطیل اعلام شود تا از هرگونه خطر جانی و خسارت احتمالی جلوگیری گردد.
وی افزود: این تعطیلی به صورت موقت بوده و هدف آن صرفاً صیانت از جان شهروندان و مسافران است. در خصوص وضعیت تفرجگاه در روز چهارشنبه، پس از بررسی دقیق شرایط جوی و میزان پایداری آبوهوا، اطلاعرسانی مجدد از سوی اداره حفاظت محیطزیست درگز انجام خواهد شد.
صادقی با تأکید بر اهمیت توجه گردشگران به هشدارهای هواشناسی و مقررات محیطزیستی تصریح کرد: دره چهلمیر از جمله مقاصد پرطرفدار گردشگری شهرستان درگز محسوب میشود و همه ساله در بهار و تابستان میزبان شمار زیادی از گردشگران است؛ اما آنچه در اولویت قرار دارد، سلامت و امنیت همشهریان و تفرجگران است و در شرایط نامساعد جوی، رفتوآمد به مناطق کوهستانی و درههای عمیق به هیچ وجه توصیه نمیشود.
وی افزود: وزش باد شدید، احتمال ریزش سنگ و وقوع جریانهای ناگهانی آب در درهها از جمله خطراتی است که در به دلیل تغییرات اقلیمی در منطقه امکان وقوع آن است.
رئیس پارک ملی تندوره ادامه داد: دره چهلمیر به عنوان یکی از جاذبههای طبیعی شاخص شهرستان درگز، در بخش شرقی پارک ملی تندوره قرار دارد و با چشماندازهای منحصر به فرد، صخرههای سنگی عظیم، چشمههای زلال و طبیعت بکر خود یکی از مقصدهای محبوب علاقمندان به طبیعتگردی و عکاسی است.
وی بیان کرد: این دره بخشی از محدوده پارک ملی تندوره با وسعت ۷۳ هزار و ۴۳۵ هکتار به شمار میرود؛ پارکی که زیستگاه گونههای ارزشمند حیات وحش از جمله پلنگ ایرانی، بز کوهی و کبک دری است و به عنوان یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده کشور شناخته میشود.
صادقی اظهار کرد: بر اساس مقررات محیطزیستی، گردشگران تنها مجازند در محدوده مشخص شده دره چهلمیر تردد کنند و ورود به سایر بخشهای پارک ملی بدون مجوز ممنوع است.
وی با اشاره به حساسیت محیطزیستی منطقه گفت: دره چهلمیر نه تنها از نظر زیبایی طبیعی اهمیت دارد، بلکه بخشی از زیستبوم ارزشمند استان خراسان رضوی است. هرگونه آسیب یا تصرف غیرمسئولانه در این زیستگاه میتواند به بروز خسارات جدی به پوشش گیاهی و جانوری منجر شود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان درگز از شهروندان و گردشگران خواست تا ضمن رعایت اصول ایمنی، از مراجعه به منطقه تا رفع هشدار هواشناسی خودداری کنند و در صورت مراجعه بعد از بازگشایی، نکات محیطزیستی را به صورت کامل رعایت نمایند.
صادقی تأکید کرد: اداره محیطزیست درگز با همکاری نیروهای انتظامی و یگان حفاظت در حال پایش مداوم دره چهلمیر است و هرگونه تردد غیرمجاز یا اقدام مخاطرهآمیز در این شرایط جوی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
همچنین بر اساس اعلام بخشداری نوخندان و با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و پیشبینی بارشهای شدید، دره ارغوان در روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشتماه تعطیل است. به شهروندان و گردشگران توصیه شده است که به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناشی از سیلاب و طغیان رودخانهها، از سفر و تردد در حاشیه رودخانه درونگر و دهانه زو نیز جدا خودداری کنند.
نظر شما