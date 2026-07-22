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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

۱۳۸۳ میلیارد تومان اعتبار آبفای کهگیلویه و بویراحمد

۱۳۸۳ میلیارد تومان اعتبار آبفای کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه از مجموع ۱۳۸۳ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی سال ۱۴۰۴، تنها ۱۸۰ میلیارد تومان به‌صورت نقدی تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی عصر چهارشنبه در تشریح وضعیت اعتبارات ابلاغی و تخصیص‌یافته این شرکت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی آبفا در سال جاری یک‌هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان بوده که در قالب اعتبارات تنش آبی، نهضت ملی مسکن و طرح‌های استانی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از این میزان، ۹۴۶ میلیارد تومان به‌صورت اوراق مرابحه استانی، ۸۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اسناد خزانه توازن و تنها ۱۸۰ میلیارد تومان به‌صورت نقدی تخصیص یافته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت اعتبارات طرح‌های استانی گفت: از مجموع ۳۸۳ میلیارد تومان اعتبار این بخش، تاکنون ۲۹۶ میلیارد تومان هزینه شده و ۸۷ میلیارد تومان باقی مانده است.

وی ادامه داد: از اعتبار باقی‌مانده، ۷۱ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های محرومیت‌زدایی است که طی هفته آینده پرداخت خواهد شد. همچنین ۹ میلیارد تومان برای خرید لوله اختصاص یافته و به انبار منتقل شده و ۷ میلیارد تومان دیگر نیز به‌زودی هزینه می‌شود.

رضایی در تشریح وضعیت اعتبارات ملی اظهار داشت: از ۳۵۶ میلیارد تومان اعتبار ملی، تاکنون ۲۲۸ میلیارد تومان هزینه شده و ۱۲۸ میلیارد تومان باقی مانده است که ۵۰ میلیارد تومان آن هفته آینده پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برای سایر اعتبارات نیز قراردادها منعقد و صورت‌وضعیت‌ها آماده پرداخت است، افزود: هیچ مانعی برای جذب کامل اعتبارات وجود ندارد.

رضایی درباره اعتبارات تنش آبی و نهضت ملی مسکن نیز گفت: از ۲۰۶ میلیارد تومان اعتبار تنش آبی، ۱۶۶ میلیارد تومان هزینه شده و حدود ۴۰ میلیارد تومان باقی مانده است. همچنین از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نهضت ملی مسکن، ۱۵ میلیارد تومان هزینه و ۳۵ میلیارد تومان دیگر نیز با وجود انعقاد قراردادها، تا پایان مردادماه جذب خواهد شد.

وی با اشاره به اسناد خزانه توازن تصریح کرد: ۸۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اسناد خزانه در اختیار شرکت قرار دارد که تاکنون ۹ میلیارد تومان آن جذب شده و ۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر نیز پس از رفع ایرادات موافقت‌نامه‌ها پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به اجرای پروژه‌های مخازن فلات روزآباد، ماهور، خان‌احمد و چال‌موره اضافه کرد: همه پروژه‌ها فعال هستند و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان مردادماه هیچ‌یک از اعتبارات تخصیصی در حساب شرکت باقی نخواهد ماند و روند اجرای طرح‌های آبرسانی با شتاب ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6896078

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