۱۳۸۳ میلیارد تومان اعتبار آبفای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی عصر چهارشنبه در تشریح وضعیت اعتبارات ابلاغی و تخصیص‌یافته این شرکت در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی آبفا در سال جاری یک‌هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان بوده که در قالب اعتبارات تنش آبی، نهضت ملی مسکن و طرح‌های استانی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از این میزان، ۹۴۶ میلیارد تومان به‌صورت اوراق مرابحه استانی، ۸۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اسناد خزانه توازن و تنها ۱۸۰ میلیارد تومان به‌صورت نقدی تخصیص یافته است.

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت اعتبارات طرح‌های استانی گفت: از مجموع ۳۸۳ میلیارد تومان اعتبار این بخش، تاکنون ۲۹۶ میلیارد تومان هزینه شده و ۸۷ میلیارد تومان باقی مانده است.

وی ادامه داد: از اعتبار باقی‌مانده، ۷۱ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های محرومیت‌زدایی است که طی هفته آینده پرداخت خواهد شد. همچنین ۹ میلیارد تومان برای خرید لوله اختصاص یافته و به انبار منتقل شده و ۷ میلیارد تومان دیگر نیز به‌زودی هزینه می‌شود.

رضایی در تشریح وضعیت اعتبارات ملی اظهار داشت: از ۳۵۶ میلیارد تومان اعتبار ملی، تاکنون ۲۲۸ میلیارد تومان هزینه شده و ۱۲۸ میلیارد تومان باقی مانده است که ۵۰ میلیارد تومان آن هفته آینده پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برای سایر اعتبارات نیز قراردادها منعقد و صورت‌وضعیت‌ها آماده پرداخت است، افزود: هیچ مانعی برای جذب کامل اعتبارات وجود ندارد.

رضایی درباره اعتبارات تنش آبی و نهضت ملی مسکن نیز گفت: از ۲۰۶ میلیارد تومان اعتبار تنش آبی، ۱۶۶ میلیارد تومان هزینه شده و حدود ۴۰ میلیارد تومان باقی مانده است. همچنین از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نهضت ملی مسکن، ۱۵ میلیارد تومان هزینه و ۳۵ میلیارد تومان دیگر نیز با وجود انعقاد قراردادها، تا پایان مردادماه جذب خواهد شد.

وی با اشاره به اسناد خزانه توازن تصریح کرد: ۸۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اسناد خزانه در اختیار شرکت قرار دارد که تاکنون ۹ میلیارد تومان آن جذب شده و ۷۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دیگر نیز پس از رفع ایرادات موافقت‌نامه‌ها پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به اجرای پروژه‌های مخازن فلات روزآباد، ماهور، خان‌احمد و چال‌موره اضافه کرد: همه پروژه‌ها فعال هستند و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان مردادماه هیچ‌یک از اعتبارات تخصیصی در حساب شرکت باقی نخواهد ماند و روند اجرای طرح‌های آبرسانی با شتاب ادامه خواهد یافت.