تردد روان و امنیت زائران اربعین، اولویت پلیس کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: استاندار کرمانشاه با تدبیر و نگاه بلندمدت، توسعه زیرساخت‌های استان را دنبال می‌کند و مجموعه مدیران استانی نیز در همین مسیر اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی در حوزه اربعین، فراهم کردن یک تردد آسان، ایمن و روان برای زائران است افزود: زائر باید از مبدا حرکت خود تا رسیدن به مرز و همچنین در مسیر بازگشت، بدون مشکل و با کمترین توقف به مقصد برسد، موضوعی که جزو اهداف اصلی پلیس در این ماموریت است.

سردار حاجیان یادآور شد: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه در حوزه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است و اقدامات زیرساختی نقش مهمی در تسهیل تردد زائران دارد.

وی با اشاره به اولویت‌های پلیس در ایام اربعین گفت: ایجاد امنیت پایدار، پیشگیری از جرائم و برقراری نظم از مهمترین برنامه‌های پلیس در این ایام است.

سردار حاجیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ترافیکی گفت: نقاط حادثه‌خیز و گلوگاه‌های ترافیکی در مسیرهای تردد زائران شناسایی شده و با همکاری دستگاه‌های مرتبط اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام گرفته است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مشکلات عمده‌ای در مسیرهای مواصلاتی وجود ندارد.