به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهمن‌موتور، مزایده فروش هفت محصول سواری و تجاری سبک بهمن‌موتور از روز شنبه ۳ مرداد آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی این شرکت به نشانی auction.bahman.ir در این فروش شرکت کنند.

بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، متقاضیان می‌توانند از روز شنبه ۳ مرداد تا روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵ جهت بازدید از خودروها و ثبت پیشنهاد خود اقدام کنند. ساعات در نظر گرفته شده برای بازدید ۸ تا ۱۳ و محل بازدید انبار خودروهای مزایده‌ای بهمن‌موتور واقع در تهران، کیلومتر ۱۷ بزرگراه شهید متوسلیان (بزرگراه فتح) تعیین شده است.

در این مرحله خودروهای مزدا ۳، شوال ۶، بی وای دی سانگ پلاس، ون اینرودز، ریسپکت ۲، فیدلیتی الیت و فیدلیتی پرستیژ عرضه‌ می‌شوند. به منظور تسهیل فرآیند و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، کلیه مراحل شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه رسمی به نشانی auction.bahman.ir انجام می‌شود. در این سامانه متقاضیان می‌توانند از قیمت پایه مطلع شوند و متناسب با آن قیمت پیشنهادی را اعلام و سپرده مدنظر را واریز کنند. همچنین در انتهای فرآیند، واریز وجه از سوی برندگان مزایده از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

مشتریان از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۳ مرداد تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۷ مرداد فرصت دارند ثبت قیمت و واریز وجه سپرده کنند.