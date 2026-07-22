به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رجائیفرد، اظهار کرد: اداره آموزش و پرورش کیش در راستای پاسخ به دغدغههای والدین دانش آموزان و با توجه به مصوبه های شورای تأمین جزیره کیش، محل برگزاری امتحان های نهایی دانشآموزان پسر تغییر داد.
وی افزود: حوزه برگزاری آزمون از دبیرستان نمونه دولتی آیتالله خامنهای به دبستان کوثر واقع در فاز F، خیابان رز یکم منتقل شد.
رجائی فرد، خاطرنشان کرد: آرامش خاطر دانشآموزان و خانوادهها، فراهمسازی شرایط مناسب برای برگزاری امتحانات نهایی و حفظ نظم و امنیت آزمونها از مهمترین اولویتهای آموزش و پرورش است.
وی تاکید کرد: داوطلبان لازم است پیش از برگزاری آزمون نسبت به شناسایی دقیق محل جدید اقدام کنند.
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