به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رجائی‌فرد، اظهار کرد: اداره آموزش و پرورش کیش در راستای پاسخ به دغدغه‌های والدین دانش آموزان و با توجه به مصوبه های شورای تأمین جزیره کیش، محل برگزاری امتحان های نهایی دانش‌آموزان پسر تغییر داد.

وی افزود: حوزه برگزاری آزمون از دبیرستان نمونه دولتی آیت‌الله خامنه‌ای به دبستان کوثر واقع در فاز F، خیابان رز یکم منتقل شد.

رجائی فرد، خاطرنشان کرد: آرامش خاطر دانش‌آموزان و خانواده‌ها، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای برگزاری امتحانات نهایی و حفظ نظم و امنیت آزمون‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های آموزش و پرورش است.

وی تاکید کرد: داوطلبان لازم است پیش از برگزاری آزمون نسبت به شناسایی دقیق محل جدید اقدام کنند.