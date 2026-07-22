تجهیز بیش از ۹۸ درصد آب کشاورزی خاتم و مروست به کنتورهای هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: در قالب اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی، یک مورد تقلیل منصوبات و کاهش آبدهی چاه به میزان ۳.۵ لیتر بر ثانیه انجام شد که نتیجه آن صرفه‌جویی ۵۶ هزار و ۷۸۸ مترمکعب آب طی سه ماه گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه صیانت از منابع آب نیازمند برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز است، افزود: در این مدت چهار مورد قطع و جمع‌آوری خطوط انتقال غیرمجاز آب به اراضی غیر، یک مورد قطع برق و پلمب منصوبات چاه های مجاز دارای تخلف و سه مورد پر کردن چاه غیرمجاز توسط این اداره انجام شده است.

حیدری همچنین از تأمین آب ۱۰ واحد صنعتی با حجم ۸ هزار و ۴۶۵ مترمکعب در این بازه زمانی خبر داد و گفت: در راستای مدیریت هوشمند مصرف آب، عملیات شارژ و تحویل حجمی ۵۳۴ کنتور هوشمند آب و برق چاه‌های کشاورزی شامل ۲۸۹ کنتور در هرات و ۲۴۵ کنتور در مروست و همچنین ۴۹ حلقه چاه صنعتی شامل ۱۸ مورد در هرات و ۳۱ مورد در مروست انجام شده است.

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های خاتم و مروست ادامه داد: طی سه ماه گذشته ۶۷ مجوز در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب و ۴۸ مجوز برای رفع عیب و تعمیر پمپ و لوله صادر شده است. همچنین ۴۸۱ مورد بازدید و کالیبراسیون کنتورهای هوشمند آب و برق به منظور پایش دقیق میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی انجام گرفته است.

حیدری در پایان با اشاره به توسعه سامانه‌های اندازه‌گیری هوشمند خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۳۴ کنتور هوشمند در بخش کشاورزی با پوشش ۹۸.۲۰ درصدی و ۴۹ کنتور در بخش صنعت با پوشش ۸۱.۶۶ درصدی در شهرستان‌های خاتم و مروست نصب شده که نقش مهمی در مدیریت مصرف، کنترل برداشت‌ها و حفاظت از منابع ارزشمند آب زیرزمینی ایفا می‌کند.