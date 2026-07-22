به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتیفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی عصر چهارشنبه در نشست کمیته استانی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ با قدردانی از همکاری بانکها و دستگاههای اجرایی در پرداخت تسهیلات سال گذشته، اظهار کرد: با وجود تأخیر در ابلاغ منابع، تعطیلات و شرایط خاص کشور، شبکه بانکی استان عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات داشته است.
وی افزود: در بخش تسهیلات قرضالحسنه نیز سال گذشته حدود ۸۲ درصد پرداختها محقق شد که نشاندهنده همراهی بانکها در حمایت از متقاضیان و بخش تولید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دستور کار این نشست در زمینه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت از حفظ اشتغال، گفت: بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، محدودیتی برای پرداخت تسهیلات از سوی بانکها وجود ندارد و باید روند بررسی پروندهها با سرعت بیشتری دنبال شود.
شریعتیفر ادامه داد: تاکنون ۱۲۰ پرونده به بانکها معرفی شده که حدود ۶۳ پرونده در دست بررسی قرار دارد و از مجموع پروندههای معرفی شده نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی از بانکهای ملی، ملت، تجارت و صادرات خواست تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده را با فوریت انجام دهند و افزود: در صورتی که متقاضی برای تکمیل پرونده مراجعه نکرده باشد، بانکها باید موضوع را به دستگاه اجرایی اعلام کنند تا فرصت پرداخت منابع از دست نرود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون ۷۳ درصد منابع این بخش پرداخت شده است، ابراز امیدواری کرد باقیمانده تسهیلات نیز در مهلت مقرر پرداخت شود.
شریعتیفر با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای جزء یک بند «ت» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳، گفت: به جز حوزه کشاورزی، عملکرد سایر دستگاهها قابل قبول نیست و زیبنده استان نیست.
وی افزود: در بخشهایی مانند ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، گردشگری و آموزش و پرورش متقاضی وجود دارد، اما برخی دستگاهها هنوز طرحهای خود را برای دریافت تسهیلات معرفی نکردهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: دستگاههایی که نسبت به معرفی طرحهای واجد شرایط اقدام نکنند، در ادامه از اولویت تخصیص منابع برخوردار نخواهند بود.
وی گفت: دستگاههای اجرایی باید با جدیت پیگیر سرمایهگذاران باشند و طرحهای بلاتکلیف حداکثر ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند.
شریعتیفر با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در تسریع پرداخت تسهیلات اظهار کرد: امسال ابلاغ منابع بسیار زودتر از سالهای گذشته انجام شده و این فرصت مناسبی برای تزریق بهموقع تسهیلات به واحدهای اقتصادی است.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی کشور، اولویت پرداخت تسهیلات باید به واحدهای فعال، حفظ اشتغال موجود و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اختصاص یابد تا تولید و اشتغال استان دچار آسیب نشود.
بیرجند-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در جذب تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰، بر تسریع در پرداخت تسهیلات و حمایت از حفظ اشتغال تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتیفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی عصر چهارشنبه در نشست کمیته استانی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ با قدردانی از همکاری بانکها و دستگاههای اجرایی در پرداخت تسهیلات سال گذشته، اظهار کرد: با وجود تأخیر در ابلاغ منابع، تعطیلات و شرایط خاص کشور، شبکه بانکی استان عملکرد مطلوبی در پرداخت تسهیلات داشته است.
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