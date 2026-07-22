به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات امروز دیگر صرفاً یک صنعت نیست، اظهار کرد: این حوزه به زیرساخت توسعه همه بخش‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی تبدیل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده کشورها دارد.

وی افزود: اگر در گذشته نفت موتور محرک اقتصاد کشورها بود، امروز داده و هوش مصنوعی این جایگاه را در اختیار گرفته‌اند و ارزشمندترین شرکت‌های جهان نیز بر پایه داده، الگوریتم و فناوری‌های هوشمند شکل گرفته‌اند.

استاندار خراسان جنوبی با استناد به برآوردهای بین‌المللی گفت: پیش‌بینی می‌شود اقتصاد هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۵ تریلیون دلار به اقتصاد جهان بیفزاید، موضوعی که نشان می‌دهد آینده اقتصاد، بیش از آنکه به منابع زیرزمینی وابسته باشد، بر خلق ارزش از داده‌ها استوار خواهد بود.

هاشمی با تأکید بر جایگاه علمی ایران در این حوزه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در تولید علم هوش مصنوعی در میان ۲۰ کشور برتر جهان قرار دارد و برخورداری از نیروی انسانی متخصص، دانشگاه‌های توانمند و شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌ای ارزشمند برای حضور مؤثر در این رقابت جهانی است.

وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین مزیت راهبردی کشور در عصر هوش مصنوعی دانست و افزود: ثروت‌آفرینی زمانی محقق می‌شود که دانش به محصول، محصول به شرکت، شرکت به صادرات و در نهایت صادرات به ثروت ملی تبدیل شود؛ از این رو پژوهش‌های دانشگاهی باید مسئله‌محور و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های پردازشی، ایجاد سکوهای ملی هوش مصنوعی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت اقتصاد دیجیتال در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد و بر همین اساس، سرمایه‌گذاری در توان پردازشی کشور آغاز شده است.

هاشمی با بیان اینکه سند ملی هوش مصنوعی، افق روشنی برای توسعه این فناوری ترسیم کرده است، گفت: افزایش سهم اقتصاد هوش مصنوعی، توسعه شرکت‌های تخصصی و گسترش محصولات دانش‌بنیان مبتنی بر هوش مصنوعی از مهم‌ترین اهداف کشور تا افق ۱۴۱۰ است.

وی با تأکید بر اینکه رقبای امروز، افرادی هستند که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرند، افزود: حوزه‌هایی همچون کشاورزی، معدن، پزشکی، تجارت، آموزش، بانکداری، گردشگری، حمل‌ونقل و صنایع‌دستی بدون بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، توان رقابت در آینده را نخواهند داشت.

استاندار خراسان جنوبی، وجود دانشگاه‌های توانمند، جوانان خلاق، شرکت‌های فناور، مراکز رشد، پارک علم و فناوری و فعالان بخش خصوصی را از مهم‌ترین مزیت‌های استان برشمرد و گفت: این ظرفیت‌ها می‌تواند خراسان جنوبی را به یکی از کانون‌های اقتصاد دیجیتال در شرق کشور تبدیل کند.

هاشمی با بیان اینکه هر شرکت دانش‌بنیان به معنای ایجاد اشتغال پایدار و هر استارتاپ موفق عامل ماندگاری نخبگان است، اظهار کرد: جوانان امروز بیش از آنکه به دنبال شغل باشند، در پی خلق ارزش، نوآوری و اثرگذاری هستند و اگر بستر مناسب برای رشد آنان فراهم شود، می‌توانند محصولاتی رقابت‌پذیر در بازارهای بین‌المللی تولید کنند.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دولت، دانشگاه، پارک علم و فناوری و بخش خصوصی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری بیان کرد: کشورهایی که زودتر هوش مصنوعی را وارد اقتصاد خود کنند، آینده اقتصاد جهان را خواهند ساخت و خراسان جنوبی نیز می‌تواند با تکیه بر ظرفیت نخبگان و جوانان، سهم شایسته‌ای در این مسیر ایفا کند.