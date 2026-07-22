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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

۹۰ درصد توت فرآوری‌شده قم راهی بازارهای صادراتی می‌شود

۹۰ درصد توت فرآوری‌شده قم راهی بازارهای صادراتی می‌شود

قم- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به تداوم برداشت توت گفت: ۹۰ درصد توت تولیدی استان پس از فرآوری به شکل آجیل و شیره صادرات می شود.

حسین شریف‌زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه فصل برداشت توت در باغ‌های استان قم خبر داد و اظهار کرد: برداشت این محصول که از اواخر فصل بهار آغاز شده است ادامه دارد و هم‌اکنون بیش از یک‌هزار بهره‌بردار در باغ‌های توت استان به تولید و برداشت این محصول مشغول هستند.

وی با اشاره به جایگاه باغ‌های توت در بخش باغبانی استان افزود: در حال حاضر ۵۶۰ هکتار از اراضی باغی قم به کشت توت اختصاص یافته است که ارقام متنوعی از جمله توت غنی، مشهدی، هراتی، شمران و ارقام بومی در این باغ‌ها تولید می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: تنوع ارقام تولیدی، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ظرفیت مناسبی برای فرآوری و توسعه بازارهای صادراتی این محصول فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه فرآوری، نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده برای این محصول دارد، گفت: بخش عمده توت تولیدی استان پس از فرآوری به محصولات مختلف تبدیل شده و با کیفیت مطلوب به بازار عرضه می‌شود.

۹۰ درصد محصول پس از فرآوری صادر می‌شود

شریف‌زادگان با تأکید بر ظرفیت صادراتی توت قم اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد توت تولیدی استان پس از فرآوری در قالب دو محصول اصلی شامل آجیل توت و شیره توت، به سایر استان‌های کشور و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

وی افزود: این میزان صادرات، بیانگر ارزش افزوده قابل توجه این محصول و ظرفیت اقتصادی بالای صنعت فرآوری توت در استان قم است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه بخش کشاورزی و افزایش درآمد تولیدکنندگان داشته باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به پراکندگی باغ‌های توت در مناطق مختلف استان گفت: روستای انجیله که در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری شهر قم و در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد، آخرین منطقه برداشت توت در استان به شمار می‌رود و باغداران این روستا تا پایان فصل برداشت، چرخه تولید این محصول را تکمیل می‌کنند.

وی با اشاره به نقش این محصول در اقتصاد روستایی خاطرنشان کرد: فعالیت بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ بهره‌بردار در حوزه تولید توت، نشان‌دهنده اهمیت این محصول در ایجاد اشتغال و تأمین معیشت خانوارهای روستایی استان است.

شریف‌زادگان تصریح کرد: توسعه و حمایت از باغداران توت، علاوه بر تقویت تولید، می‌تواند زمینه گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم کرده و ارزش افزوده بیشتری برای بخش کشاورزی استان قم ایجاد کند.

کد مطلب 6896231
مهدی بخشی سورکی

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