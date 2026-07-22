فرید کاظم پور در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی و ارتقای محور نمین–آبی‌بیگلو خبر داد و اظهار کرد: این پروژه در مجموع به طول ۱۷ کیلومتر اجرا خواهد شد که در مرحله نخست، عملیات اجرایی قسمت اول به طول ۷ کیلومتر آغاز شده است.

وی افزود: این محور پس از بهسازی از یک راه روستایی به راه شریانی دوخطه ارتقا یافته و عرض راه به ۱۱٫۴۰ متر و عرض سواره‌ رو به ۱۰٫۸۰ متر خواهد رسید.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نمین گفت: اجرای این پروژه نقش مهمی در رشد و توسعه گردشگری، بخش‌های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی شهرستان و استان خواهد داشت.

کاظم پور ادامه داد: ارتقای مشخصات هندسی مسیر، رفع نقاط پرحادثه، افزایش ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

رئیس اداره راهداری شهرستان نمین خاطرنشان کرد: قسمت دوم پروژه به طول ۱۰ کیلومتر در حال حاضر در مرحله مطالعه قرار دارد و پس از پایان مطالعات، نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اقدام خواهد شد.