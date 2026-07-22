به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی دانشمند بعدازظهر چهارشنبه در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و سالروز ارتحال آیت‌الله حاج شیخ عبدالله فاضل لنکرانی(ره) که با حضور جمعی از علما، اساتید، طلاب، ائمه جماعات، هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار کرد: طلاب و روحانیون از افتخاراتی برخوردار هستند که کمتر کسی از آن بهره‌مند است و مهم‌ترین آن، توفیق پوشیدن لباس پیامبر اکرم(ص) است.



وی افزود: این لباس، مسئولیت بزرگی بر دوش روحانیت قرار می‌دهد و اقتضا می‌کند که روحانی همواره در کنار مردم باشد، مسائل و مشکلات آنان را بشناسد و صدای مطالبات جامعه باشد.



سخنران این مراسم با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری روحانیت باید با صبر، بردباری و سعه صدر در کنار مردم حضور داشته باشد و در مسیر کاهش آلام و مشکلات آنان نقش‌آفرینی کند.



وی ادامه داد: حوزه‌های علمیه رسالت خود را در دفاع از معارف اهل‌بیت(ع) دنبال می‌کنند و هر سخنی که از سوی یک مبلغ دینی بیان می‌شود باید بر پایه آیات قرآن و روایات معتبر استوار باشد.



طلاب باید از معارف اهل‌بیت(ع) و مهدویت بگویند



حجت الاسلام دانشمند با تأکید بر ضرورت تبیین معارف اهل‌بیت(ع) در منابر اظهار کرد: روحانیون و مبلغان باید در سخنرانی‌های خود به موضوع مظلومیت امیرالمؤمنین(ع) و مباحث مرتبط با امام عصر(عج) و فرهنگ مهدویت توجه ویژه داشته باشند.



وی افزود: نباید اجازه داد برخی از معارف اصیل دینی در برنامه‌های مذهبی و اجتماعی کمرنگ شود و لازم است طلاب نسبت به این مسئولیت مهم احساس تکلیف کنند.



این کارشناس مذهبی تصریح کرد: هر اقدامی که با نیت خدمت به اهل‌بیت(ع) انجام شود، مورد عنایت و حمایت آن بزرگواران قرار خواهد گرفت و این باور باید در میان مبلغان دینی تقویت شود.



وی همچنین با اشاره به سیره حضرت زهرا(س) اظهار کرد: خانواده‌ها به‌ویژه طلاب و روحانیون، فرزندان خود را با علما و مراجع تقلید آشنا کنند تا نسل آینده با الگوهای دینی و علمی انس بیشتری پیدا کند.



حلم امام حسن(ع) درس ماندگار برای جامعه اسلامی است



دانشمند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی امام حسن مجتبی(ع) گفت: روایات فراوانی درباره حلم، بردباری و صبر آن حضرت نقل شده که هر یک می‌تواند الگویی ارزشمند برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان باشد.



وی افزود: امام حسن مجتبی(ع) در طول دوران امامت خود با صبر، بردباری و تدبیر در برابر رفتارهای معاویه، از کیان اسلام و تشیع صیانت کرد و این سیره، درس ماندگاری برای همه مسلمانان است.



در پایان این مراسم که همزمان با سالروز ارتحال آیت‌الله حاج شیخ عبدالله فاضل لنکرانی(ره)، پدر مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره) برگزار شد، مداحان اهل‌بیت(ع) با مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب، یاد و خاطره امام حسن مجتبی(ع) را گرامی داشتند.

