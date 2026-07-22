دولت به دنبال تثبیت امنیت شغلی دهیاران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی عصر چهارشنبه در همایش دهیاران شهرستانهای ساری و میاندورود با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از دهیاریها اظهار کرد: طی دو دهه گذشته روند حمایت از دهیاران و دهیاریها در وزارت کشور شتاب گرفته و برنامههای متعددی برای تقویت جایگاه این نهاد اجرایی روستاها به اجرا درآمده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به دهیاریهای کشور اختصاص یافت، افزود: از این میزان، ۳۸ هزار میلیارد ریال سهم استان مازندران بود که ۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال آن به دهیاریهای ساری و میاندورود اختصاص پیدا کرد.
معاون دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریها با اشاره به پایینتر بودن سرانه اعتبارات مازندران نسبت به میانگین کشور، تصریح کرد: از محل اعتبارات مواد ۴۲ و ۵۸ و همچنین ماده ۷ قانون درآمدهای پایدار، حمایتهای ویژهای از دهیاریها انجام شده است.
قربانی از اختصاص ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمبهره با نرخ سود هشت درصد برای اجرای طرحهای درآمدزا و خرید ماشینآلات عمرانی در سه سال گذشته خبر داد و گفت: برای ایجاد انگیزه بیشتر، دهیارانی که طرحهای درآمدزای خود را به بهرهبرداری برسانند، تا هفت برابر حقوق خود پاداش دریافت خواهند کرد.
وی همچنین با اشاره به توزیع ماشینآلات خدماتی در کشور افزود: از مجموع ۸۰۰ دستگاه خودروی حمل زباله توزیعشده، بیش از ۱۲ درصد به استان مازندران اختصاص یافته است؛ در حالی که سهم جمعیت روستایی این استان حدود ۶ درصد کشور است.
قربانی مهمترین برنامه دولت در حوزه منابع انسانی دهیاریها را تدوین لایحه امنیت شغلی دهیاران عنوان کرد و گفت: این لایحه بهزودی برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود و بر اساس آن، دهیاران دارای بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت، پس از پایان دوره فعالیت، در ساختار دهیاری به عنوان کارشناس مشغول به کار خواهند شد.
در ادامه این همایش، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران نیز با اشاره به استمرار اجرای پروژههای عمرانی استان در شرایط جنگی، گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری، هیچ پروژه عمرانی در استان به دلیل شرایط جنگ متوقف نشده و روند اجرای طرحهای توسعهای ادامه دارد.
عبدالرضا دادبود با قدردانی از همراهی دهیاران در مدیریت شرایط اخیر افزود: دهیاران با محوریت فرمانداران، نقش مؤثری در پشتیبانی و سازماندهی ظرفیتهای روستایی ایفا کردند و همکاری آنان فراتر از انتظار بود.
فرماندار میاندورود نیز در این همایش با تأکید بر نقش دهیاران در مدیریت محلی، خواستار واگذاری اختیار تخصیص اعتبارات ماده ۵۸ به فرمانداران شد و گفت: دهیاران تنها مدیران محلی نیستند، بلکه در مدیریت و پیشبرد برنامههای توسعهای نقش اثرگذاری دارند و تقویت منابع مالی دهیاریها ضروری است.
اسکندرنیا سرپرست فرمانداری ساری نیز دهیاران را از ارکان اصلی مدیریت روستایی دانست و بر نقش آنان در حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای خدمات عمومی و پیشبرد امور روستاها تأکید کرد.
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