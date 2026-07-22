استاندار کرمانشاه: مصوبات ستاد تسهیل باید به رونق تولید منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه به ریاست منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای شبکه بانکی و مسئولان مرتبط در استانداری برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه با قدردانی از همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی در پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات جامع و اثربخش برای حمایت از تولید تأکید کرد و اظهار داشت: تصمیمات ستاد تسهیل نباید تک‌بعدی باشد و لازم است تمامی ابعاد موضوع در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد تا نتایج آن پایدار و مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال یک ضرورت انکارناپذیر است، افزود: مصوبات این ستاد باید به گونه‌ای باشد که ضمن رفع مشکلات واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، آسیبی به سایر بخش‌ها وارد نشود و هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تصمیمات وجود داشته باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط ویژه کشور، خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیماتی که امروز در ستاد تسهیل اتخاذ می‌شود، متناسب با شرایط خاص کنونی است و اگر کشور در وضعیت عادی قرار داشت، شاید ضرورتی برای اتخاذ چنین تصمیماتی وجود نداشت؛ از این رو همه دستگاه‌ها باید با درک شرایط موجود، همکاری لازم را برای حمایت از تولید داشته باشند.

حبیبی هدفمند بودن پرداخت تسهیلات را مورد تأکید قرار داد و گفت: پرداخت تسهیلات باید دو نتیجه مشخص شامل افزایش و استمرار تولید و همچنین ایجاد یا تثبیت اشتغال را به دنبال داشته باشد، بنابراین نظارت مستمر بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و میزان تحقق تعهدات اشتغال ضروری است.

وی فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های نظارتی را مکلف به پیگیری وضعیت واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات دانست و تصریح کرد: باید گزارش دقیقی از میزان تحقق تعهدات اشتغال و عملکرد واحدهای بهره‌مند از تسهیلات تهیه و ارائه شود تا مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین دستور داد مصوبات ستاد تسهیل در سال گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد تا میزان اجرای آن‌ها توسط شبکه بانکی، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط بررسی و عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مصوبات حمایت از تولید به‌صورت مستمر پایش شود.

حبیبی در ادامه با اشاره به بررسی مشکلات یکی از واحدهای تولیدکننده مواد اولیه شوینده در استان، بر ضرورت حمایت از صنایع راهبردی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد واحدهای مهم و تأثیرگذار در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه شوند، زیرا توقف فعالیت این واحدها می‌تواند موجب کمبود کالا و افزایش قیمت در بازار شود.

وی در پایان تأکید کرد: تصمیمات ستاد تسهیل باید جامع، کاربردی و در راستای حمایت از تولید و اشتغال باشد و همه دستگاه‌های مسئول با اجرای دقیق مصوبات، زمینه رفع موانع تولید و رونق اقتصادی استان را فراهم کنند.