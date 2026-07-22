به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کرمی از آغاز عملیات جابه‌جایی زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: با هدف مدیریت تردد و تأمین رفاه زائران، تمامی ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی استان با ۱۳۰ دستگاه اتوبوس بسیج شده است.

وی افزود: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، تمامی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی ایمن و آسان زائران اندیشیده شده و تمامی فهرست‌های پیش‌فروش در سامانه‌های مربوطه فعال شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با تأکید بر اینکه هدف اصلی از این برنامه‌ریزی مدیریت مناسب تردد زائران در مرزها و کاهش ازدحام است، ادامه داد: اتوبوس هایی برای خدمت‌رسانی به زائران در نظر گرفته شده است و متقاضیان می‌توانند بلیت‌های خود را به‌صورت یک‌طرفه یا رفت و برگشت تهیه کنند.

کرمی در خصوص نرخ‌نامه‌های مصوب برای مسیرهای منتهی به مرزها افزود: قیمت بلیت اتوبوس برای مسیر زنجان به مهران تعیین شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان اظهار داشت: اتوبوس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره، دو میلیون تومان، اتوبوس‌های ۳۰ تا ۳۲ نفره یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و اتوبوس‌های ۴۰ تا ۴۴ نفره یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.

وی همچنین نرخ بلیت برای مسیر زنجان به خسروی را اعلام کرد و گفت:اتوبوس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، اتوبوس‌های ۳۰ تا ۳۲ نفره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و اتوبوس‌های ۴۰ تا ۴۴ نفره یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان یادآور شد: نرخ بلیت اتوبوس‌های وی‌آی‌پی نیز برای سفرهای اربعین مبلغ دو میلیون تومان تعیین شده است و از زائران درخواست می‌شود برای بهره‌مندی از سفری ایمن نسبت به تهیه بلیت از طریق سامانه‌های مجاز اقدام کنند.