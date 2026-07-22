روحانیت نقشی راهبردی در تقویت امنیت و بصیرت جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی شامگاه چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان محمودآباد با اشاره به جایگاه روحانیت در جامعه اسلامی اظهار کرد: روحانیت میراث‌دار رسالت پیامبران الهی است و پس از انبیا، مسئولیت هدایت فکری و معنوی جامعه و تبیین معارف دینی را بر عهده دارد.

وی افزود: در شرایطی که هجمه‌های فکری و فرهنگی، اعتقادات جامعه را هدف قرار داده است، حضور روحانیون آگاه و متخصص برای پاسخگویی به شبهات، تبیین معارف اصیل اسلامی و صیانت از باورهای دینی، ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با بیان اینکه روحانیون تربیت‌یافته مکتب اهل‌بیت(ع) پناهگاه فکری نسل جوان در مواجهه با پرسش‌های روز هستند، گفت: این قشر نقش مهمی در تقویت بنیان‌های اعتقادی و اخلاقی جامعه ایفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه روحانیون عقیدتی سیاسی در مجموعه فراجا پرداخت و تصریح کرد: روحانیون این مجموعه با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم و معارف اسلامی، در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ارائه مشاوره‌های اخلاقی، تقویت وحدت و انسجام سازمانی، مقابله با جنگ نرم و ارتقای معنویت کارکنان نقش مؤثری دارند.

وی با اشاره به جایگاه امنیت در نظام اسلامی خاطرنشان کرد: امنیت از مهم‌ترین نیازهای جامعه است و تأمین آن از وظایف اساسی حاکمیت به شمار می‌رود. فراجا نیز به عنوان یکی از ارکان تحقق امنیت، نقش مهمی در اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران همچنین با تأکید بر اهمیت توان دفاعی و نظامی کشور گفت: برخورداری از نیروهای مسلح مقتدر، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی هر کشور است و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان نیروهای مسلح، اقتدار خود را در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات اخیر، اظهار کرد: نیروهای نظامی و امنیتی کشور با تبعیت از فرماندهی کل قوا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دفاعی، در برابر تجاوز دشمنان ایستادگی کرده و توانمندی‌های خود را در عرصه دفاع از کشور به نمایش گذاشتند.

در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام علیزاده گنجی به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان محمودآباد معرفی شد و از خدمات حجت‌الاسلام دست‌آموز، رئیس پیشین این مجموعه، تجلیل به عمل آمد.