به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام اسماعیل حسینی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت جهاد تبیین اظهار کرد: روحانیون و هادیان سیاسی که از توانمندی لازم در حوزه مباحث سیاسی و تحلیل مسائل روز برخوردارند، باید جهاد تبیین را یکی از مهم‌ترین وظایف خود بدانند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت جهاد تبیین افزود: اهمیت این موضوع را می‌توان در ماجرای جنگ صفین مشاهده کرد؛ زمانی که برخی افراد در سپاه امیرالمؤمنین(ع) به دلیل مشاهده نماز خواندن و شنیدن صدای اذان از سپاه مقابل دچار تردید و شبهه شدند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران ادامه داد: در آن شرایط، حضرت علی(ع) نیروها را به مراجعه به عمار یاسر هدایت کردند و عمار با تبیین درست شرایط، تفاوت میان جبهه حق و باطل را برای آنان روشن ساخت. این نمونه تاریخی نشان می‌دهد که در شرایط پیچیده، تبیین صحیح می‌تواند بسیاری از شبهات را برطرف و مسیر درست را برای مردم و نیروهای مؤمن روشن کند.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه این مسئله در مجموعه انتظامی اهمیت دوچندان دارد، تصریح کرد: نیروهای انتظامی در زمان فتنه، اغتشاش و حتی جنگ تحمیلی باید در برابر تهدیدات با اعتقاد، بصیرت و شناخت درست از صحنه ایستادگی کنند. در چنین شرایطی، نقش مجموعه‌های عقیدتی سیاسی و روحانیون در تقویت باورها و بصیرت نیروها بسیار مهم است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و رمضان و ضرورت تبیین ابعاد آن گفت: یکی از وظایف مهم امروز، تشریح اهداف دشمن و تبیین واقعیات میدان برای جامعه است. اگرچه در هر جنگی ممکن است خسارت‌ها و آسیب‌هایی به کشور وارد شود، اما ارزیابی نتیجه نباید صرفاً بر اساس میزان خسارت‌ها انجام گیرد؛ بلکه باید اهدافی را که دشمن برای آغاز جنگ دنبال می‌کرد، مورد بررسی قرار داد.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اعلام‌شده دشمن، ایجاد تجزیه از درون کشور بود، اما این هدف محقق نشد و ایران اسلامی یکپارچگی خود را حفظ کرد. همچنین دشمن به دنبال اثرگذاری بر آینده سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی ایران بود، اما این هدف نیز با هوشیاری مردم، مسئولان و نهادهای قانونی کشور به نتیجه نرسید.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از کشور گفت: امروز نیروهای مسلح ایران حافظ منافع ملی و عزت و اقتدار کشور هستند و تربیت فرماندهان بزرگی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان شهید، نتیجه مکتب امام خمینی(ره) و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: اگر به گذشته بازگردیم، زمانی مستشاران آمریکایی بر بخش‌هایی از ساختار نظامی کشور مسلط بودند، اما امروز جمهوری اسلامی ایران به جایگاهی رسیده است که فرماندهان نظامی آن با اتکا به توان داخلی و فرهنگ انقلابی، نقش مؤثری در دفاع از کشور و تأمین منافع ملی دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران در پایان گفت: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد خلأ و بحران در کشور بود، مجلس خبرگان رهبری با وجود همه ملاحظات امنیتی، فرآیند قانونی انتخاب رهبری را انجام داد و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم ثبات و انسجام در ساختار نظام اسلامی است.