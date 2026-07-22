دریایی: ۴۵ برنامه شاخص هنری با محوریت شهدای کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی عصر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از زبان هنر برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: هنر یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیمی همچون فداکاری، ایثار، ازخودگذشتگی و صبر خانواده‌های معظم شهدا به نسل‌های مختلف است.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت کنگره، جلسات متعددی در کمیته فرهنگی و هنری و فضای مجازی در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شده و تلاش شده است ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت در سطح ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: در رویدادهای فرهنگی و هنری مختلف استان از جمله جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، بخش‌هایی با موضوع کنگره و شهدای استان اختصاص یافته و در سایر جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی نیز موضوع ایثار و شهادت مورد توجه قرار گرفته است.

دریایی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه فرهنگی و هنری گفت: تاکنون ۴۵ برنامه شاخص در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری در سطح استان برگزار شده که برگزاری محافل شعر ملی و منطقه‌ای، اجرای نمایش‌های صحنه‌ای و خیابانی، فعالیت‌های مرتبط با موزه ایثار و شهادت، تولید آثار هنرهای تجسمی و برگزاری کارگاه‌های هنری از جمله آنهاست.

وی برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی با موضوع شهدا، تولید نماهنگ، موشن‌گرافی، پوستر و اینفوگرافی و بازسازی تصاویر شهدا را از دیگر برنامه‌های اجراشده یا در دست اجرا عنوان کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از استمرار دیدار با خانواده‌های شهدای هنرمند و غیرهنرمند خبر داد و گفت: در حوزه تولید آثار مکتوب نیز برنامه‌هایی با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت تعریف شده است.

دریایی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام کمیته فرهنگی و هنری اظهار کرد: تولید فیلم کوتاه در سه موضوع و اجرای برنامه موسیقی و ارکستر سمفونیک از جمله طرح‌هایی است که در صورت تأمین اعتبار دنبال خواهد شد.

وی افزود: در حوزه موسیقی تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت موسیقی اقوام و پیوند آن با مفاهیم ایثار و شهادت، اثری متفاوت و تازه برای کنگره تولید کنیم تا این برنامه بتواند تجربه‌ای جدید در حوزه موسیقی کنگره‌های شهدا باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: تاکنون سه جلسه تخصصی برای هماهنگی و هدف‌گذاری برنامه‌های این بخش برگزار شده و چهار برنامه شامل راه‌اندازی سایت کنگره، برگزاری همایش فعالان فضای مجازی، تولید محتوای رسانه‌ای و برگزاری همایش فعالان فضای مجازی در شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

شهیدی: ۳۸۲۲ دیدار با خانواده شهدای کردستان انجام شده است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه سجایا، تعداد شهدای استان کردستان ۵ هزار و ۶۳۴ نفر است که شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای درگیری با ضدانقلاب و شهدای ترور را شامل می‌شود.

خسرو شهیدی افزود: از زمان آغاز فعالیت کنگره ملی شهدای استان تاکنون سه هزار و ۸۲۲ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا با همکاری مسئولان و دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: هزار و ۷۱۴ دیدار دیگر در برنامه قرار دارد که از این تعداد هزار و ۷۴ دیدار مربوط به همسران و فرزندان شهدا و ۶۴۰ دیدار نیز مربوط به والدین معظم شهداست.

شهیدی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بیان کرد: مقرر شده دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری برای انجام دیدارهای باقی‌مانده اقدام کنند تا طی دو تا سه ماه آینده این آمار به صفر برسد و برنامه تکریم و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا به شکل کامل انجام شود.

وی با اشاره به برخی شاخص‌های حوزه ایثار و شهادت در استان کردستان گفت: در استان ۲۰۲ خانواده دارای دو شهید، ۳۹ خانواده دارای سه شهید، ۱۷ خانواده دارای چهار شهید و پنج خانواده دارای پنج شهید هستند؛ همچنین سه خانواده دارای ۶ شهید و دو خانواده نیز دارای هفت شهید در استان شناسایی شده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان اضافه کرد: ۹۵ شهید تک‌فرزند ذکور، ۱۱۰ شهید جاویدالاثر و تعدادی از شهدای دوران اسارت نیز در آمار شهدای استان قرار دارند.