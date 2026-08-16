به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنیبندپی در جلسه شورای معاونین معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام با توجه به تنوع قومی و فرهنگی گلستان و ظرفیتهای کمنظیر این استان، یکی از رویدادهای مهم گردشگری کشور است و باید متناسب با این ظرفیت، در تراز ملی و بینالمللی برنامهریزی و برگزار شود.
وی افزود: ستاد ملی هجدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام در معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و در کنار ستاد استانی این رویداد تشکیل خواهد شد تا برنامهریزیها با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ضرورت تعیین هرچه سریعتر زمان برگزاری جشنواره گفت: تاریخ برگزاری باید بهگونهای مشخص شود که با سایر رویدادهای مهم ملی همزمان نباشد و امکان حضور گستردهتر. مخاطبان، گردشگران و فعالان حوزه گردشگری فراهم شود.
محسنیبندپی ادامه داد: جشنوارههای بزرگ گردشگری باید بستری برای معرفی و توسعه سایر ظرفیتهای تخصصی استانها باشند و در همین راستا میتوان در کنار هجدهمین جشنواره فرهنگ اقوام، رویدادهای تخصصی و مکملت گردشگری را نیز برگزار کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گلستان در حوزه گردشگری سلامت اظهار کرد: پیشنهاد میشود همزمان با جشنواره فرهنگ اقوام، رویداد گردشگری سلامت استان نیز با مشارکت شورای راهبری گردشگری سلامت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برنامهریزی و برگزار شود.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به حضور خود در هفدهمین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام گفت: در دوره گذشته، رضایت مردم از جشنواره و تنوع برنامههای آن کاملاً مشهود بود و این رویداد ظرفیت آن را دارد که بهعنوان یکی از برنامههای موفق و الگوساز گردشگری کشور مطرح شود.
وی افزود: برای تقویت ابعاد مختلف هجدهمین دوره جشنواره، سیدمصطفی فاطمیفیروزآبادی، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی معاونت گردشگری، بهعنوان نماینده این معاونت برای هماهنگی امور جشنواره معرفی شده است.
محسنیبندپی همچنین بر ضرورت تقویت بخش بینالمللی جشنواره تأکید کرد و گفت: مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، نیز در هماهنگیهای مرتبط با ابعاد بینالمللی جشنواره و بازارهای هدف این رویداد مشارکت خواهد داشت.
وی از معاونان و مدیران ستادی معاونت گردشگری خواست پیشنهادهای تخصصی خود را برای غنیتر شدن برنامههای هجدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام در اختیار دبیرخانه ملی و استانی قرار دهند.
این نشست با هدف بررسی نحوه برنامهریزی و برگزاری هجدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام، با حضور معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان و جمعی از معاونان و مدیران ستادی وزارتخانه برگزار شد و موضوعاتی همچون تشکیل ستاد ملی جشنواره، تقویت ابعاد ملی و بینالمللی، تعیین زمان برگزاری، اجرای پیشرویدادها و برنامههای تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری گلستان مورد بررسی قرار گرفت.
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