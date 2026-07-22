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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

شهیدی: سه مطالبه اصلی جامعه ایثارگری کردستان در اولویت قرار گیرد

شهیدی: سه مطالبه اصلی جامعه ایثارگری کردستان در اولویت قرار گیرد

سنندج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: تأمین زمین برای ایثارگران، اجرای طرح سپاس و ساماندهی گلزارهای شهدا سه محور مهمی است که باید با جدیت در استان دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان کردستان اظهار کرد: موضوع تأمین زمین برای جامعه ایثارگری از مطالبات جدی این قشر است و با وجود پیگیری‌های انجام شده، هنوز اقدام مؤثر و نتیجه‌بخشی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی افزود: تفاهم‌نامه‌هایی میان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رفع مشکل زمین ایثارگران منعقد شده و انتظار می‌رود با پیگیری جدی مسئولان استانی، روند اجرای این تفاهم‌نامه‌ها تسریع شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: با توجه به مشکلات و مراجعات متعدد جامعه ایثارگری، ضروری است موضوع تأمین زمین با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاه‌های مسئول در جلسات آینده گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده ارائه دهند.

مشارکت دستگاه‌ها در اجرای طرح سپاس

شهیدی با اشاره به ضرورت اجرای طرح سپاس و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران گفت: بنیاد شهید به تنهایی ظرفیت لازم برای انجام تمامی دیدارها را ندارد و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این طرح ضروری است.

وی با بیان اینکه کردستان دارای ۵ هزار و ۵۳۶ شهید و بیش از ۱۰ هزار جانباز است، افزود: بنیاد شهید در کنگره ملی شهدای استان مسئولیت کمیته تکریم و سرگذشت‌پژوهی را بر عهده دارد و در کنار آن، جمع‌آوری اسناد و اطلاعات مربوط به خانواده‌های شهدا نیز دنبال می‌شود.

شهیدی بیان کرد: بر اساس آمار موجود، دیدار با یک‌هزار و ۷۱۴ خانواده شهدا همچنان باقی مانده است که از این تعداد ۱۷۴ مورد مربوط به همسران و فرزندان شهدا و ۶۴۰ مورد مربوط به والدین شهداست.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و در یک بازه زمانی دو تا سه ماهه، سهمیه مشخصی برای هر دستگاه تعیین شود تا دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با همراهی نمایندگان بنیاد شهید در مرکز استان و شهرستان‌ها انجام شود.

وضعیت نامناسب برخی گلزارهای شهدا

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در ادامه با اشاره به وضعیت برخی گلزارهای شهدای استان گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حفظ و نگهداری گلزارهای شهدا بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست و لازم است دستگاه‌های مربوط به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند.

شهیدی افزود: اعتبارات اختصاص یافته برای ساماندهی گلزارهای شهدا در برخی شهرستان‌ها با هزینه واقعی اجرای پروژه‌ها تناسب ندارد و این موضوع روند بازسازی و بهسازی گلزارها را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: برخی گلزارهای شهدا با مشکلاتی در زمینه راه دسترسی، آسفالت و تأمین آب مواجه هستند و وضعیت موجود در بعضی مناطق در شأن شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت نیست.

شهیدی خواستار توجه ویژه به تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌ها برای ساماندهی گلزارهای شهدا شد و گفت: باید با همکاری استانداری، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بنیاد شهید، برنامه‌ای مشخص برای رفع مشکلات این گلزارها تدوین و اجرایی شود.

وی تأکید کرد: سه موضوع تأمین زمین جامعه ایثارگری، اجرای طرح سپاس و ساماندهی گلزارهای شهدا باید به صورت جدی در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دنبال شود و مصوبات این نشست‌ها به گونه‌ای باشد که در نهایت به اقدامات عملی و قابل اجرا منجر شود.

کد مطلب 6895666

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