شهیدی: سه مطالبه اصلی جامعه ایثارگری کردستان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان کردستان اظهار کرد: موضوع تأمین زمین برای جامعه ایثارگری از مطالبات جدی این قشر است و با وجود پیگیریهای انجام شده، هنوز اقدام مؤثر و نتیجهبخشی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود: تفاهمنامههایی میان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رفع مشکل زمین ایثارگران منعقد شده و انتظار میرود با پیگیری جدی مسئولان استانی، روند اجرای این تفاهمنامهها تسریع شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: با توجه به مشکلات و مراجعات متعدد جامعه ایثارگری، ضروری است موضوع تأمین زمین با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاههای مسئول در جلسات آینده گزارش مشخصی از اقدامات انجام شده ارائه دهند.
مشارکت دستگاهها در اجرای طرح سپاس
شهیدی با اشاره به ضرورت اجرای طرح سپاس و دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران گفت: بنیاد شهید به تنهایی ظرفیت لازم برای انجام تمامی دیدارها را ندارد و همراهی دستگاههای اجرایی استان در اجرای این طرح ضروری است.
وی با بیان اینکه کردستان دارای ۵ هزار و ۵۳۶ شهید و بیش از ۱۰ هزار جانباز است، افزود: بنیاد شهید در کنگره ملی شهدای استان مسئولیت کمیته تکریم و سرگذشتپژوهی را بر عهده دارد و در کنار آن، جمعآوری اسناد و اطلاعات مربوط به خانوادههای شهدا نیز دنبال میشود.
شهیدی بیان کرد: بر اساس آمار موجود، دیدار با یکهزار و ۷۱۴ خانواده شهدا همچنان باقی مانده است که از این تعداد ۱۷۴ مورد مربوط به همسران و فرزندان شهدا و ۶۴۰ مورد مربوط به والدین شهداست.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با همکاری دستگاههای اجرایی و در یک بازه زمانی دو تا سه ماهه، سهمیه مشخصی برای هر دستگاه تعیین شود تا دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران با همراهی نمایندگان بنیاد شهید در مرکز استان و شهرستانها انجام شود.
وضعیت نامناسب برخی گلزارهای شهدا
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در ادامه با اشاره به وضعیت برخی گلزارهای شهدای استان گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، حفظ و نگهداری گلزارهای شهدا بر عهده شهرداریها و دهیاریهاست و لازم است دستگاههای مربوط به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند.
شهیدی افزود: اعتبارات اختصاص یافته برای ساماندهی گلزارهای شهدا در برخی شهرستانها با هزینه واقعی اجرای پروژهها تناسب ندارد و این موضوع روند بازسازی و بهسازی گلزارها را با مشکل مواجه کرده است.
وی ادامه داد: برخی گلزارهای شهدا با مشکلاتی در زمینه راه دسترسی، آسفالت و تأمین آب مواجه هستند و وضعیت موجود در بعضی مناطق در شأن شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت نیست.
شهیدی خواستار توجه ویژه به تخصیص اعتبارات تملک داراییها برای ساماندهی گلزارهای شهدا شد و گفت: باید با همکاری استانداری، فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها و بنیاد شهید، برنامهای مشخص برای رفع مشکلات این گلزارها تدوین و اجرایی شود.
وی تأکید کرد: سه موضوع تأمین زمین جامعه ایثارگری، اجرای طرح سپاس و ساماندهی گلزارهای شهدا باید به صورت جدی در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دنبال شود و مصوبات این نشستها به گونهای باشد که در نهایت به اقدامات عملی و قابل اجرا منجر شود.
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