به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن عسکری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان اظهار کرد: این شورا از جلسات مهم استان است و حضور مدیران دستگاههای اجرایی در آن باید جدی گرفته شود، چرا که تصمیمات و مصوبات این جلسات زمانی اثرگذار خواهد بود که مدیران ارشد دستگاهها شخصاً در جریان موضوعات و مطالبات قرار داشته باشند.
وی افزود: گاهی به دلیل حضور نمایندگان دستگاهها که اطلاع کافی از موضوعات مطرح شده ندارند، مصوبات جلسه به درستی پیگیری نمیشود و انتظار میرود مدیران در جلسات مهمی که با حضور مسئولان ارشد استان برگزار میشود، حضور مستقیم داشته باشند.
فرهنگ ایثار و شهادت در برابر جنگ شناختی دشمن
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: امروز دشمن در کنار تهدیدهای نظامی، جنگ پیچیده شناختی و فرهنگی را نیز دنبال میکند و تلاش دارد روحیه ایثارگری و شهادتطلبی را در جامعه تضعیف کند.
عسکری ادامه داد: همه مسئولان در قبال ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه دارند و باید تلاش شود این فرهنگ در جامعه ساری و جاری باشد؛ چرا که امنیت و اقتدار امروز کشور حاصل فداکاری شهدا و ایثارگرانی است که از جان و خانواده خود برای دفاع از ایران اسلامی گذشتند.
مشکلات مسکن خانوادههای شهدا با جدیت بیشتری پیگیری شود
وی با اشاره به مشکلات برخی خانوادههای شهدا در حوزه مسکن اظهار کرد: قابل قبول نیست خانوادهای که عزیز خود را برای دفاع از کشور تقدیم کرده است، همچنان برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی با مشکل مواجه باشد.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان افزود: در یکی از بازدیدها از خانواده شهدا در سنندج، با خانوادهای مواجه شدیم که همسر شهید به همراه فرزند جوان خود که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکند، در یک واحد کوچک و بدون آسانسور زندگی میکردند و با وجود وعده برای حل مشکل مسکن، این مسئله همچنان برطرف نشده است.
عسکری تأکید کرد: انتظار میرود مسئولان مربوطه با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، مشکلات مسکن خانوادههای معظم شهدا را با جدیت پیگیری کنند و اجازه ندهند خانوادههایی که برای دفاع از کشور هزینه دادهاند، درگیر چنین مشکلاتی باشند.
ساماندهی دیدار با خانوادههای شهدا با محوریت بنیاد شهید
وی با اشاره به باقی ماندن حدود ۲ هزار مورد دیدار با خانوادههای شهدا در آستانه برگزاری کنگره ملی شهدای کردستان گفت: دستگاههای اجرایی برای اجرای طرح سپاس و دیدار با خانوادههای شهدا باید حتماً با بنیاد شهید هماهنگ باشند تا دیدارها هدفمند و بر اساس اطلاعات دقیق انجام شود.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان افزود: ممکن است چند دستگاه به صورت جداگانه با یک خانواده دیدار کنند، در حالی که خانواده شهید دیگری در همان نزدیکی مورد غفلت قرار گرفته باشد؛ بنابراین ضروری است اطلاعات دیدارها در اختیار بنیاد شهید قرار گیرد تا ضمن جلوگیری از موازیکاری، خانوادههای باقیمانده نیز شناسایی و مورد تکریم قرار گیرند.
استفاده از ظرفیت گروههای جهادی برای ساماندهی گلزار شهدا
عسکری در ادامه با اشاره به وضعیت برخی گلزارهای شهدا گفت: برای ساماندهی و مرمت گلزارهای شهدا در روستاها میتوان از ظرفیت دهیاریها، گروههای جهادی و پایگاههای بسیج استفاده کرد و ضرورتی ندارد برای هر اقدام کوچک، پروژه به پیمانکار واگذار شود.
وی افزود: در بسیاری از موارد، گلزار شهدا نیازمند تعمیرات جزئی و مرمت است که میتوان با تأمین مصالح از سوی دهیاری و مشارکت گروههای جهادی و مردم منطقه، این اقدامات را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام داد.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان خاطرنشان کرد: انتظار میرود فرمانداران نیز در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها، اعتبارات مناسبی برای ساماندهی گلزارهای شهدا اختصاص دهند و موضوع به تخصیص اعتبارات حداقلی و رفع تکلیف محدود نشود.
پیشرفت برنامههای کنگره ملی شهدای کردستان
عسکری با تقدیر از اقدامات انجام شده برای برگزاری کنگره ملی شهدای کردستان گفت: برنامههای این کنگره با همراهی مسئولان و دستگاههای اجرایی در حال پیشرفت است و اجلاسیههای شهرستانی نیز در حال برگزاری است.
وی افزود: ثبت خاطرات والدین شهدا، سرگذشتپژوهی شهدا و تولید آثار مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت از جمله اقدامات ارزشمندی است که با همکاری بنیاد شهید در حال انجام است و باید با توجه به کهولت سن والدین شهدا، این اقدامات با سرعت بیشتری دنبال شود.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در پایان گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی، بنیاد شهید و مجموعههای مرتبط با جدیت بیشتری برای تکریم خانوادههای شهدا، حل مشکلات آنان و ساماندهی گلزارهای شهدا اقدام کنند تا کنگره ملی شهدای استان نیز با خروجیهای ماندگار و اثرگذار برگزار شود.
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