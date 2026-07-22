مشاور استاندار کرمانشاه: مرز سومار در اربعین ۲۴ ساعته فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه یونس امیری در نشست مشترک فرمانداران گیلانغرب و مندلی عراق با اشاره به توافقات نشستهای گذشته، اظهار کرد: مقرر شده بود مشاوران دو طرف مرز و نمایندگان وزارت راه ایران و عراق درباره طرح جامع توسعه مرز سومار و مندلی نشستهای مشترکی برگزار کنند تا اقدامات زیرساختی با هماهنگی کامل پیش برود، اما این روند باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا پیش از آغاز اربعین به نتایج عملی برسد.
وی افزود: بسیاری از مسائل مربوط به تردد زائران و تعاملات اقتصادی، ماهیتی مشترک دارند و ضروری است دستگاههای متناظر دو کشور از جمله گمرک، راهداری، مرزبانی و گذرنامه ارتباط و هماهنگی مستمر با یکدیگر داشته باشند تا مشکلات در همان مرز و بدون نیاز به پیگیریهای طولانی برطرف شود.
مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق، تعیین ساعت کاری مشترک برای فعالیت مرز را از دیگر ضرورتها برشمرد و گفت: رعایت زمانبندی واحد از سوی هر دو طرف موجب نظمبخشی به تردد زائران، کاهش ازدحام و تسهیل ارائه خدمات خواهد شد.
امیری با اشاره به افزایش حجم تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص این ایام، پیشنهاد ما این است که بخش مسافری مرز سومار از زمان آغاز پذیرش زائران بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت کند تا در صورت افزایش ناگهانی مراجعات، خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برای تسهیل عبور زائران، در ایام اربعین یک درب موقت در مقابل گیتهای مرزی ایجاد خواهد شد و در صورت هماهنگی و همراهی طرف عراقی، این اقدام میتواند نقش مؤثری در روانسازی تردد و کاهش زمان انتظار زائران ایفا کند.
نظر شما