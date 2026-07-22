داریوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت میزبانی از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: شهرستان دالاهو به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران عتبات عالیات به سمت مرز خسروی، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری خود دارد.
وی افزود: دالاهو علاوه بر برخورداری از جاذبههای طبیعی فراوان، دارای پیشینه غنی فرهنگی و هنری است و تلاش داریم در ایام اربعین با فراهم کردن بسترهای مناسب، این ظرفیتها را به زائرانی که از این شهرستان عبور میکنند معرفی کنیم.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دالاهو با تأکید بر جایگاه صنایعدستی این منطقه، گفت: دالاهو که به عنوان شهر ملی تنبور در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، در ایام اربعین با برپایی بازارچههای موقت و دائمی صنایعدستی، آماده میزبانی از زائران حسینی خواهد بود.
محمدی ادامه داد: در این بازارچهها ضمن عرضه محصولات فاخر هنرمندان منطقه، تلاش میکنیم هنر اصیل تنبورنوازی و فرهنگ بومی دالاهو را به عنوان بخشی از هویت فرهنگی این شهرستان به زائران معرفی کنیم.
وی با اشاره به جاذبههای طبیعی و گردشگری دالاهو تصریح کرد: این شهرستان سرشار از مناطق بکر و تماشایی است که میتواند فرصتی برای استراحت و رفع خستگی زائران در مسیر سفر به مرز خسروی باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی دالاهو خاطرنشان کرد: مناطق نمونه گردشگری همچون دربند کرندغرب با طبیعت چشمنواز و منطقه گردشگری ریژاو (ریجاب) با آبوهوای مطبوع و مناظر طبیعی زیبا، از جمله ظرفیتهایی هستند که میتوانند مقصدی مناسب برای توقف کوتاه زائران در مسیر تردد باشند.
محمدی با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران انجام شده است، گفت: با همکاری سایر دستگاههای اجرایی تلاش میکنیم فضایی آرام، دلپذیر و سرشار از معنویت برای زائران حسینی فراهم شود تا علاوه بر سفری ایمن به عتبات عالیات، خاطرهای خوش از عبور از دیار فرهنگ، هنر و طبیعت دالاهو در ذهن آنان باقی بماند.
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