کشف بیش از ۱۰۰ قلم آثار تاریخی قاچاق در شهرستان نقده آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی نقده از کشف ۱۰۰ قلم شی باستانی خبر داد و افزود: تیم‌های اطلاعات عملیات نیروی انتظامی در یک عملیات اطلاعاتی پیچیده، موفق شدند باندی را که در سودای قاچاق اشیای عتیقه بود، قبل از خروج این گنجینه‌ها، متلاشی کند.

سرهنگ یونس ارجمند، با اشاره به کشف یک قبضه سلاح کمری و یک سرنیزه تصریح کرد: اشیای ضبط شده سفال، سکه و انواع ضرب و مهره‌های تاریخی است که برای شناسایی در اختیار کارشناسان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گذاشته شده است.

طبق اعلام کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی، براساس برآوردهای اولیه اشیای کشف شده می تواند به دوره تاریخی تپه حسنلو متعلق باشد که از لحاظ تاریخی و فرهنگی بسیار ارزشمند هستند و پس از بررسی‌های لازم در موزه نقده و تپه حسنلو، جهت بازدید عموم قرار داده می‌شوند.

در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تکمیل پرونده مقدماتی، جهت سیر قانونی به دادسرا معرفی شد.