اجرای الگوی کشت در ۹۶ درصد اراضی کشاورزی استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسین احدی عالی از اجرای موفق الگوی کشت در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: با برنامهریزی انجام شده، الگوی کشت در مجموع ۶۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان شامل ۴۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۲۱۰ هزار هکتار اراضی آبی اجرا شده که بیانگر تحقق ۹۶ درصدی برنامه الگوی کشت در استان است.
وی با بیان اینکه الگوی کشت یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهرهوری منابع آب و خاک و تضمین امنیت غذایی کشور است، افزود: اجرای صحیح این برنامه ضمن هدایت کشاورزان به سمت کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی، موجب کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری، ارتقای درآمد بهرهبرداران و پایداری تولید خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، مدیریت مصرف آب را از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و تداوم خشکسالی، توسعه روشهای نوین آبیاری بهویژه سامانههای قطرهای و تیپ، استفاده از ارقام کممصرف، توسعه کشت محصولات مقاوم به کمآبی، اصلاح الگوی زمان کشت، توسعه کشاورزی حفاظتی و جلوگیری از هدررفت آب در شبکههای انتقال، از مهمترین برنامههای سازمان برای افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی است.
احدی عالی تصریح کرد: در محصولاتی همچون سیبزمینی، گوجهفرنگی و صیفیجات بیش از ۹۰ درصد مزارع با روش آبیاری تیپ مدیریت میشوند و این روش علاوه بر صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب، موجب افزایش عملکرد و کاهش هزینههای تولید شده است.
وی همچنین بر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد مشوقهای حمایتی، توسعه بیمه محصولات کشاورزی، حمایت از صادرات محصولات تولیدی، گسترش مکانیزاسیون و تأمین تسهیلات ارزانقیمت برای کشاورزان مجری الگوی کشت تأکید کرد و افزود: اجرای موفق الگوی کشت نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی، کارشناسان ترویج و کشاورزان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: استان اردبیل با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر تولید محصولات استراتژیک، میتواند با اجرای کامل الگوی کشت و مدیریت علمی منابع آب، ضمن حفظ جایگاه خود در تولید محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور و توسعه پایدار بخش کشاورزی ایفا کند.
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