نمین در مسیر جهش کشاورزی؛ از افزایش تولید گندم تا کاشت کاملینا

مهران امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیش بینی می شود بیش از ۴۰ هزار تن گندم در سال زراعی جاری خریداری شود اظهارکرد: همزمان با آغاز فصل برداشت این محصول استراتژیک، ۴ مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان نمین فعال است.

وی با بیان اینکه امسال ۱۹ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم رفته است افزود: کشاورزان به شایعات توجه نکرده و محصول تولیدی خود را به نزدیک ترین مرکز خرید تضمینی جهادکشاورزی تحویل دهند.

نظارت بر فرایند برداشت

امانی بر نظارت نحوه برداشت محصول تاکید و ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی بر فرآیند برداشت نظارت داشته باشند تا از ریزش دانه‌های گندم جلوگیری شده و زحمت کشاورزان هدر نرود.

خرید محصول در سریع ترین زمان

وی از کارشناسان جهادکشاورزی خواست روند تحویل محصولات را با دقت بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود خرید محصول در سریع ترین زمان، شفافیت و عدالت در وزن‌کشی و پذیرش محصول به درستی انجام شود.

فرماندار شهرستان نمین به تولید محصول کاملینا در بخش مرکزی شهرستان نمین اشاره و گفت: کاملینا نیاز آبی کمی دارد و قابل کشت به صورت دیم است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس پایش میدانی انجام شده در سطح ۱.۵ هکتار از کشت این محصول، عملیات برداشت با استفاده از ماشین‌آلات مکانیزه به انجام رسید. نتایج بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده عملکرد ۸۵۰ کیلوگرم در هکتار است.