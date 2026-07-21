به گزارش خبرگزاری مهر، حمله پهپادی به مقرهای تروریستهای تجزیه طلب در کوه «ازمر» در استان سلیمانیه در شمال عراق منجر به وقوع آتشسوزیهای گسترده شده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پاسخ به شرارتهای آمریکای جنایتکار، طی روزهای گذشته بارها به مقر تروریستهای تجزیهطلب برخوردار از حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در شمال عراق حمله کرده و خسارتهای سنگینی به آنها وارد ساخته است.
قطعی برق گسترده در منطقه کردستان عراق
منابع محلی گزارش می دهند که برق در بخشهایی از استانهای سلیمانیه، اربیل و دهوک قطع شده است.
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