به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سمنان از اجرای عملیات انفجار کنترلشده در محور دامغان به چشمهعلی، محدوده بعد از پل آستانه، خبر داد. این عملیات با هدف پیشگیری از ریزش احتمالی تودههای سنگی و افزایش ضریب ایمنی این مسیر کوهستانی برنامهریزی شده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی این اداره، عملیات مذکور از ساعت ۵ تا ۸ صبح روز پنجشنبه، یکم مرداد ۱۴۰۵ انجام خواهد شد. به منظور حفظ ایمنی شهروندان، هرگونه تردد خودرویی و پیاده در شعاع ۳۰۰ متری محدوده عملیات، در این بازه زمانی ممنوع اعلام شده و از رانندگان خواسته شده است با نیروهای حفاظتی و پلیس راه همکاری کنند.
گفتنی است محور دامغان-چشمهعلی به دلیل موقعیت کوهستانی، مستعد ریزش سنگ است و این اقدام پیشگیرانه در راستای ارتقای ایمنی و حفاظت از جان و مال شهروندان در دستور کار قرار گرفته است. از تمامی مسافران و رانندگان درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی، زمانبندی اعلامشده را مد نظر داشته باشند.
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