مجلس نمایندگان آمریکا بودجه نظامی ۱.۱۵ تریلیون دلاری را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی، نسخه خود از قانون «مجوز دفاع ملی» (National Defense Authorization Act - NDAA) برای سال مالی ۲۰۲۷ را با ۲۱۶ رأی موافق در برابر ۲۱۲ رأی مخالف به تصویب رساند.

بر اساس این گزارش، این لایحه مجوز اختصاص بودجه‌ای بی‌سابقه به ارزش یکهزار و ۱۵۰ میلیارد دلار برای بخش دفاعی آمریکا را صادر می‌کند.

رای گیری عمدتاً بر اساس گرایش‌های حزبی انجام شد؛ به‌ گونه‌ای که همه جمهوری‌ خواهان به جز هفت نفر از این لایحه حمایت کردند و همه دموکرات‌ها به جز ۶ نفر به آن رأی مخالف دادند.

دموکرات‌ها نسبت به حجم بالای بودجه اختصاص‌یافته به پنتاگون در شرایطی که دونالد ترامپ و جمهوری‌ خواهان همسو با وی در حال کاهش هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی هستند، اعتراض کردند.

آن‌ها همچنین نسبت به ادامه جنگ با ایران که بنا بر اعلام پنتاگون تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه دربر داشته و از محبوبیت چندانی در افکار عمومی برخوردار نیست، انتقاد کردند.

در مقابل، جمهوری‌ خواهان اعلام کردند اختصاص بودجه‌ای در این سطح برای پشتیبانی از نیروهای مسلح آمریکا در جریان جنگ با ایران، تأمین مالی توسعه سامانه‌های دفاعی، خرید تجهیزات نظامی و همچنین افزایش مزایای نیروهای نظامی، از جمله افزایش حقوق تا سقف هفت درصد و ساخت خوابگاه‌ها و واحدهای مسکونی خانوادگی، ضروری است.

یکی دیگر از بخش‌های بحث‌برانگیز این لایحه، بندی است که همکاری‌های فناوری نظامی میان آمریکا و رژیم اسرائیل را به شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد؛ موضوعی که با توجه به درخواست بسیاری از آمریکایی‌ها، به‌ویژه طیف‌های چپ‌گرا، برای کاهش حمایت واشنگتن از رژیم اسرائیل به دلیل تلفات گسترده غیر نظامیان فلسطینی در حملات به غزه، با انتقاد دموکرات‌ها روبه‌رو شده است.

در صورت تصویب نسخه نهایی در هر دو مجلس، این لایحه برای امضا یا وتو به کاخ سفید ارسال خواهد شد.