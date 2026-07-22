  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۳

سنتکام مدعی آغاز موج دوازدهم حملات به ایران شد

سنتکام مدعی آغاز موج دوازدهم حملات به ایران شد

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که موج جدیدی از حملات علیه ایران را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای مدعی شد که موج جدیدی از حملات به ایران با دستور ترامپ آغاز شده است.

سنتکام در این بیانیه اعلام کرد که از ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ دور جدیدی از حملات علیه اهداف نظامی ایران را آغاز کردند.

در این بیانیه ادعا شده است که این عملیات با هدف تضعیف هرچه بیشتر توان ایران برای تهدید دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری که در آب‌های منطقه تردد می‌کنند، ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6896515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها