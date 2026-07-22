سنتکام مدعی آغاز موج دوازدهم حملات به ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای مدعی شد که موج جدیدی از حملات به ایران با دستور ترامپ آغاز شده است.

سنتکام در این بیانیه اعلام کرد که از ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ دور جدیدی از حملات علیه اهداف نظامی ایران را آغاز کردند.

در این بیانیه ادعا شده است که این عملیات با هدف تضعیف هرچه بیشتر توان ایران برای تهدید دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری که در آب‌های منطقه تردد می‌کنند، ادامه خواهد یافت.