ادعای سنتکام: تنگه هرمز همچنان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد ادعاهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره کنترل ورودی و خروجی تنگه هرمز صحت ندارد.

این ادعا درحالی مطرح می شود که شرکت هایی که حمل و نقل در تنگه هرمز را رصد می کنند در گزارش خود از توقف شبه کامل این آبراه خبر می دهند.

سنتکام همچنین ادعا کرد ایران بر تنگه هرمز تسلط ندارد و این آبراه، با وجود آنچه «تهدیدها و حملات سپاه پاسداران» خواند، همچنان برای تردد کشتی‌ها باز خواهد ماند.

فرماندهی مرکزی آمریکا در ادامه مدعی شد کشتی‌های تجاری با حمایت نظامی آمریکا همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

سنتکام همچنین ادعا کرد که از اوایل ماه می گذشته (اردیبهشت/ خرداد) نیروهای آمریکایی به بیش از ۹۰۰ فروند کشتی برای عبور از تنگه هرمز کمک کرده‌اند.