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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۵

در پی دستور رئیس‌جمهور و با توافق وزرای نیرو و صمت؛

برق صنایع در مرداد و شهریور قطع نمی‌شود

برق صنایع در مرداد و شهریور قطع نمی‌شود

نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس‌جمهور، نشست هماهنگی مدیریت تأمین برق صنایع در مرداد و شهریور با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی و صنایع به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای تأمین پایدار برق واحدهای صنعتی و تداوم فعالیت بخش تولید در شرایط کنونی کشور مورد بررسی قرار گرفت و درباره اجرای یک برنامه عملیاتی مشترک توافق شد.

بر اساس این تفاهم، برق صنایع با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری قطع نخواهد شد. جزئیات این برنامه اجرایی در روزهای آینده اعلام می‌شود.

کد مطلب 6896537
رامین عبداله شاهی

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