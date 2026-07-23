به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی صبح پنجشنبه در جریان دیدار با رییس پارک علم و فناوری کردستان گفت: توسعه تعامل با زیست‌بوم فناوری و حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور می‌تواند به حل چالش‌های بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند در استان کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه پایدار کشاورزی در شرایط امروز بدون تکیه بر دانش، فناوری و نوآوری امکان‌پذیر نیست و سازمان جهاد کشاورزی کردستان از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور توانمندی که برای چالش‌های این حوزه راهکارهای علمی و کاربردی ارائه کنند، حمایت می‌کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌هایی همچون مدیریت منابع آب، کشاورزی هوشمند، توسعه مکانیزاسیون، تولید بذر و نهاده‌های نوین، صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش بهره‌وری، از جمله اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان است.

ضرورت توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: توسعه فناوری باید به گونه‌ای دنبال شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری تولید، زمینه تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای تولیدکنندگان استان را فراهم کند.

نقشبندی با تأکید بر اهمیت شناسایی ظرفیت‌های واقعی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان عنوان کرد: تسهیل فرآیندهای حمایتی و ایجاد بستر مناسب برای تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه از الزامات توسعه فناوری در بخش کشاورزی است.

وی بیان کرد: هم‌افزایی میان پارک علم و فناوری و سازمان جهاد کشاورزی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های نوآورانه، توسعه اشتغال دانش‌بنیان و ارتقای توان رقابتی بخش کشاورزی کردستان را فراهم کند.

در پایان این نشست، بر استمرار همکاری‌های مشترک، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای حمایت هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور فعال در حوزه کشاورزی استان تأکید شد.

در این دیدار که به منظور بررسی‌ راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه فناوری و کشاورزی برگزار شد، ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری میان پارک علم و فناوری و سازمان جهاد کشاورزی، نحوه شناسایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه کشاورزی و همچنین تقویت ارتباط میان مراکز علمی و پژوهشی با بخش تولید مورد بررسی قرار گرفت.