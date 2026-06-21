به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور استان که در پارک علم و فناوری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان باید هدفمند، متناسب با نیازهای روز و مبتنی بر ظرفیت‌های بومی استان باشد تا فناوری بتواند در حل مسائل بخش‌های مختلف از جمله تولید، صنعت، کشاورزی، معدن و تجارت نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: سازمان بازرسی علاوه بر وظیفه نظارتی، در مسیر کمک به رفع موانع تولید و حمایت از فعالان حوزه فناوری نیز نقش دارد و مدیرانی که در چارچوب قانون برای تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

بازرس‌کل کردستان با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید این قانون را به‌صورت دقیق اجرا کنند و نباید با ایجاد محدودیت‌های خارج از چارچوب قانونی، مسیر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را دشوار کنند.

حیدری ادامه داد: توسعه بازار واقعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان زمانی اتفاق می‌افتد که محصولات بر اساس نیازهای کشور و استان، آمایش سرزمینی، جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و اشتغال پایدار طراحی و تولید شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کردستان در بخش کشاورزی و معدن گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری کشاورزی، فرآوری مواد معدنی و توسعه صنایع پایین‌دستی نقش مهمی ایفا کنند.

بازرس‌کل استان کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش معدن، اظهار کرد: خروج مواد معدنی به‌صورت خام از استان، ضرورت توسعه زنجیره ارزش و حضور شرکت‌های فناور در فرآوری محصولات معدنی را افزایش داده است.

حیدری همچنین توسعه حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، فناوری‌های نوین و علوم پیشرفته را از نیازهای آینده استان دانست و گفت: حرکت در این مسیر می‌تواند زمینه ایجاد بازارهای جدید داخلی و خارجی برای محصولات دانش‌بنیان را فراهم کند.

وی برگزاری رویدادهای تخصصی برای معرفی توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد ارتباط میان این شرکت‌ها با دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را ضروری دانست.

بازرس‌کل کردستان در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از ظرفیت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، قرارگاه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و کمیسیون‌های تخصصی بازرسی کل استان برای پیگیری مطالبات و رفع موانع استفاده کنند.