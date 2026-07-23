امدادرسانی به ۳ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۱۴ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به سه حادثه رانندگی طی شب گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۱۴ نفر را در پی داشته است.

وی به مهمترین حادثه بامداد پنجشنبه یعنی برخورد چهار خودرو پراید، ساینا، اکتیون و کامیون کیلومتر ۹ محور فولاد محله به کیاسر خبر داد و افزود: این حادثه هشت مصدوم داشته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به واژگونی پژو پارس کیلومتر ۱۴محور میامی-سبزوار اشاره داشت و ادامه داد: به پنج مصدوم حادثه امداد رسانی لازم انجام گرفته است.

درخشان تصادف تریلی با کامیونت ایسوزو کیلومتر ۹۱ محور دامغان به سمنان را دیگر حادثه رانندگی برشمرد و توضیح داد: تنها مصدوم حادثه نیز امداد های لازم را دریافت کرده است.

وی با تاکید به اینکه حوادث فوتی نداشتند، اضافه کرد: حوادث فوق باعث خسارت مالی و صدمات جانی شدند برای پیشگیری از این حوادث رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توصیه می شود.