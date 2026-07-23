زیرسازی گذر ارتباطی شهرک نیایش به مسکن مهر بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین پژمان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو تفاهمنامه منعقدشده با ادارهکل راه و شهرسازی و موافقت و همراهی شورای شهر بوشهر، عملیات زیرسازی و آمادهسازی مسیر مطابق برنامه زمانبندی دنبال خواهد شد تا زمینه اجرای مراحل بعدی پروژه و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این گذر فراهم شود.
معاون عمرانی شهرداری بوشهر با تأکید بر اهمیت اجرای این مسیر ارتباطی خاطرنشان کرد: تکمیل این گذر ضمن تسهیل تردد شهروندان، نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی معابر اطراف، افزایش ایمنی عبور و مرور و توسعه زیرساختهای عمرانی این بخش از شهر خواهد داشت.
پژمان گفت: شهرداری بوشهر اجرای پروژههای عمرانی را بر اساس اولویتهای توسعه شهری و مطالبات شهروندان با جدیت دنبال میکند و تلاش خواهد شد این پروژه نیز با رعایت کیفیت فنی و در کوتاهترین زمان ممکن به مراحل بعدی اجرا برسد.
این پروژه با هدف بهبود دسترسی، تکمیل شبکه ارتباطی معابر و ارتقای زیرساختهای حملونقل در این محدوده در دستور کار شهرداری قرار گرفته و عملیات اجرایی آن با انجام خاکبرداری آغاز شده است.
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