آزادی یک محکوم به قصاص در قم در پویش «به عشق رهبر شهید»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با اعلام عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: با تلاش همکاران قضایی و اداری در معاونت حل اختلاف و شوراهای حل اختلاف استان قم، صلح و سازش در ۸۷ پرونده مهم و کثیرالشاکی با ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال (معادل یک هزار و ۶۹ میلیارد تومان) محقق شد که گامی مؤثر در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و نهادینه‌سازی فرهنگ مدارا و اصلاح ذات‌البین به شمار می‌رود.

وی در تشریح این دستاوردها با اشاره به رهایی یک محکوم به قصاص گفت: در بهار سال جاری، یک پرونده قصاص نفس با گذشت کریمانه اولیای دم و میانجی‌گری صلح‌یاران مستقر در ستاد دیه به سازش و بخشش منتهی شد و زمینه بازگشت این محکوم به زندگی فراهم آمد.

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: همچنین در راستای تحکیم بنیان خانواده، چهار زوج قمی با انصراف از طلاق، زندگی مشترک خود را از سر گرفتند که این موضوع بیانگر تأثیرگذاری تلاش مصلحان و فعالان حوزه صلح و سازش در کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی با اشاره به آزادی زندانیان و حل‌وفصل پرونده‌های مالی بیان کرد: در این مدت، ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد با مجموع بدهی و تعهدات معادل ۵۰ میلیارد تومان آزاد شدند. همچنین با مدیریت جلسات صلح و سازش، تعیین تکلیف چهار هزار و ۵۲۷ سکه تمام بهار آزادی و ۲۱۰ میلیارد تومان مطالبات نقدی انجام شد که از ورود شمار قابل توجهی از پرونده‌های اجرایی به محاکم قضایی جلوگیری کرد.

موسوی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب، به پویش «به عشق رهبر شهید، زیر پرچم وطن می‌بخشم» اشاره کرد و گفت: ۳۸ فقره از پرونده‌های مهم صلح و سازش در قالب این پویش مردمی به سرانجام رسید که نشان‌دهنده نقش مؤثر فرهنگ گذشت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حل اختلافات و گسترش صلح در جامعه است.